智能手機滲透增　統計處︰1.4萬人擁至少3部　七成長者用智能手機

政府統計處今日（26）出版《主題性住戶統計調查第75號報告書》，當中關於互聯網和個人電腦普及程度的調查指出，香港的互聯網及智能手機使用持續普及，在2021年七成65歲及以上長者，在統計前12個月內曾使用互聯網，至於擁有智能手機的相應比率亦上升至逾七成。

調查結果亦顯示，本港逾600萬10歲或以上人口擁有智能電話，當中不少人更不止「一機傍身」，擁有兩部智能手機人數逾25萬，持至少三部智能手機人口更達1.4萬。



統計處調查顯示，本港逾600萬10歲以上人口擁有智能手機，其中1.4萬人更擁有至少三部。(資料圖片/盧翊銘攝)

近九成半住戶家中有接駁互聯網

統計處在去年4月至7月期間，進行主題性住戶統計調查。調查發現，香港的互聯網使用持續普及。在2021年，家中有接駁互聯網的住戶逾253萬戶，佔所有住戶94.4%，較2020年的93.9%略有升幅。

智能手機接駁互聯網最普遍

有關住戶在家中或會用一種或多種設備接駁互聯網，其中以智能手機接駁互聯網最為普遍，佔99.9%，即近乎所有住戶曾以智能手機接駁互聯網。其次是個人電腦，達80.2%。另外，有近47.4%住戶曾以其他設備，如智能電視、電子遊戲機、穿戴式智能裝置、數碼相機等接駁互聯網。

調查又顯示，本港600萬10歲及以上人口擁有智能手機，佔相關人口比率約92.9%。使用智能手機人口中，部份人更不止「一機傍身」，持兩部智能電話人數逾25萬，持至少三部智能電話人口更達1.4萬。

七成長者12個月內曾使用互聯網

調查結果亦顯示，10歲及以上人士在統計前12個月內曾使用互聯網的百分比，由2020年的92.4%上升至2021年的93.1%，當中以65歲及以上長者曾使用互聯網的增長最為顯著，在2020年，只有約六成半的長者在統計前12個月內曾使用互聯網，至2021年增至七成。

長者少用電腦多用手機

在使用個人電腦方面，按年齡劃分，懂得使用個人電腦的65歲以上長者比率達56.8%，較2020年的49.5%有升幅。但長者曾在12個月內使用電腦的相應比率則只有38.5%，較2021年的39.1%略為下跌。

另外，智能手機的滲透率亦持續增長，在2012年至2021年間，10歲及以上人士擁有智能手機的比率由54.0%上升至92.9%。而65歲及以上長者擁有智能手機的相應比率，亦由2020年的68.1%增長至2021年的73.0%。

▼部份報告書圖表▼



至少2.8萬16至64歲人口用非智能手機

港府自去年1月起，規定進入政府大樓須使用「安心出行」手機應用程式，隨後逐步「加辣」及擴大至食肆等處所，並於去年12月上旬收緊措施，取消「填紙仔」選項，但三類人士可獲豁免，包括「65歲或以上」和「15歲或以下人士」、「殘疾人士」以及「獲政府或政府授權機構認可的人士」。

於統計處去年調查期間（2021年4月至7月）有最少2.8萬名介乎16至64歲人口，持有非智能手機人士。若相關人士事後未有添置新手機，則無法使用「安心出行」或被拒諸門外。至於65歲或以上人口，更有接近26萬人使用非智能手機。

▼4.13 食肆顧客仍可選掃描安心出行或填資料▼

