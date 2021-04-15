統計處最新報告指逾三成長者無手機　疫下無法旅行　網購金額減半

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-15 19:40

政府早前宣布，分階段放寬食肆堂食，條件包括所有顧客須使用「安心出行」流動應用程式，沒手機的長者可獲豁免。 政府統計處今（15日）發布有關資訊科技使用情況的最新報告，在2020年，約有599萬名10歲及以上人士擁有智能手機，智能手機的滲透率由2018年的89.8%上升至2020年的92.1%。 然而，2020年只有68.1%的65歲及以上人士擁有智能手機，換言之，即逾3成長者沒有智能手機。

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政府統計處今日發表《主題性住戶統計調查第73號報告書》，主要關於本港住戶的資訊科技使用情況和普及程度，調查期為2020年6至10月。

3成65歲以上長者無手提

結果顯示，智能手機更趨流行，2020年，約有599萬名10歲及以上人士擁有智能手機，較2018年多出約18萬人；智能手機的滲透率由2018年的89.8%上升至去年年的92.1%。報告書特別提到，2020年大約每3名65歲及以上人士中便有2名擁有智能手機。但這也亦意味著，有約三分之一長者沒有智能手機。

（政府統計處《主題性住戶統計調查第73號報告書- 資訊科技使用情況和普及程度》）

統計處表示，網上購物更趨流行，15歲及以上人士於統計前12個月內曾為個人事務而使用網上購物服務的百分比，由2018年的35.8%上升至2020年的43.1%；他們最常在網上購買日用品、衣服鞋襪（2020年有83.5%受訪者提及此服務），其次為網上訂購外賣食物（25.6%）及網上購買食品或飲品（20.6%）。

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旅遊、網上訂票網購大減 網購金額中位數減半

此外，統計前6個月內曾為個人事務而使用網上購物服務的15歲及以上人士當中，其開支總額中位數為2,000元，而2018年為4,000元。統計處解釋，開支總額中位數大幅下降主要是由於個別大額消費項目的網購大幅減少，包括網上安排旅遊事宜（2020年有6.7%受訪者提及此服務，2018年則有47.3%）及網上訂票（2020年有5.4%受訪者提及此服務，2018年則有18.5%），相信是2019冠狀病毒病疫情的影響所致。

統計處續指，流動支付的應用在香港亦屬常見。統計調查結果顯示，2020年約306萬名15歲及以上人士在統計前12個月內曾使用流動支付，佔所有15歲及以上人士的49.4%。在這些人士當中，77.9%和76.2%分別在統計前12個月內曾使用流動支付進行網上購物，或在實體商店付款。

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結果亦顯示，大部分（93.9%）住戶家中有接駁互聯網。在該些住戶中，智能手機是最普遍用以接駁互聯網的設備（99.7%），其次是個人電腦（80.2%）。