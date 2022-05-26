PolyU Speed首與私營機構合作　為醫務行政管理學生提供實習機會

理大專業及持續教育學院與香港綜合腫瘤中心（HKIOC）今日（26日）簽訂合作備忘錄，促成理大專業進修學院（PolyU Speed）與中心合作，共同為醫務行政管理設立獎學金及一年制「多元育苗計劃」，由HKIOC提供15萬元及PolyU Speed撥出1.5萬元，每年將有兩名同學均分獎學金，並參與為期一年的實習。



PolyU Speed與HKIOC，為其下全日制商業（榮譽）文學士（醫務行政管理）學位銜接課程學生提供學習及實習機會，包括將私營醫務中心營運、企業管理等加入課程，另外，雙方將設立獎學金及一年制的「多元育苗計劃」，由HKIOC提供15萬元及PolyU Speed撥出1.5萬元，每年將有兩名醫務行政管理同學均分獎學金，即每人可獲獎金82,500元，並可到HKIOC參與為期一年的實習。

理大︰可讓學生更深入了解香港私營醫療企業營運

理大專業及持續教育學院院長阮博文表示，以往學院大多是安排學生到醫院實習，今次首度與私營醫療機構合作，可讓學生更深入了解香港私營醫療企業的營運，同時汲取有關患者安全、健康管理等範疇的實戰知識。

實習後有機會繼續留在企業工作

HKIOC行政總裁唐嘉其表示，隨着本港醫療市場擴張，醫務行政管理人手會更為緊張，希望可藉合作培育更多人才。另外，他提及以往醫療界的焦點都在於醫生及護士，醫療行政管理學生的實習機會較少，而「多元育苗計劃」則可提供每周15至20小時，為期一年的實習，同學可從中參與前線醫療行政、病人支援後勤服務、市場及業務拓展等工作。他又表示，歡迎同學實習期後留在中心繼續工作。

而第一年獲獎學生的得主分別為一年級生張穎欣及二年級生黃卓琳，她們都在四月開始到HKIOC進行實習。張穎欣認為到私營機構實習的機會難得，對比起其他同學到公立醫院實習只可以到一至兩個部門工作，到HKIOC實習可接觸到更多不同部門，了解其運作；黃卓琳則指出，在接近兩個月的實習中，跟進了醫護訪問的拍攝工作及製作市場推廣資料等，獲益良多，並期待稍後時間調到護士部門，增加對前線工作的認識。