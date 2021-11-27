120人參加直播帶貨課程　有機會到廣州大灣區明星直播基地實習

網購熱潮帶動直播帶貨新趨勢，大灣區共同家園青年公益基金與TVB無綫電視合辦「識貨2直播營銷學堂」，免費為18至35歲香港青年提供全面的直播營銷課程。參加者有機會到廣州大灣區明星直播基地接受特訓及實習，經過半年的專業培訓、實戰及考核後，優秀學員可以獲得在TVB一年的工作機會，於大灣區共享發展機遇。



黃永光：內地擁有直播營銷龐大市場

大灣區青年基金與無綫電視昨日（26日）在大灣區青年基金的YO PLACE舉行「識貨2直播營銷學堂」啟動儀式。該基金主席黃永光先生表示，直播營銷在內地擁有龐大市場，具備完善銷售平台及渠道；主播由傳統網紅到明星、甚至連商家都會直接落場，為網上營銷製造無限可能，相信學員一定會得益不少，他希望學員好好把握今次機會，成爲直播營銷的生力軍。

電視廣播有限公司集團首席創意官王祖藍表示，直播帶貨是全球迅速發展的產業，內地直播帶貨及電商發展已走在世界最前端。他指由主播引導觀眾購物，為觀眾帶來便宜好貨，兼顧互動性、即時性及娛樂性元素，而內地巿場龐大，營銷額動輒以千萬到億元計，直播營銷學堂將為香港年青人打開事業大門，創造無限機遇。

120位入圍學員篩剩50人進入第二階段

整個課程共8節，分兩階段進行，首兩節課堂會讓120位入圍學員初步了解直播營銷與電商發展的新趨勢，及整體行業規模和概念，表現優秀的50位學員將獲選進入為期6節的第2階段課程，全面概括直播營銷行業不同崗位的職能專業，表現優秀的學員將有機會參與全新一輯《識貨2》，亦有機會於TVB直銷中心及廣州大灣區明星直播基地進行實習。

課程由業界的專業講師及星級主播擔任導師，為學員解構直播營銷概況，包括由內地直播電商培訓業遙望教育，編撰切合本港電商實況的線上課程內容；無綫電視旗下的直播主播路芙、黃建東、黃頌明等將會擔任星級導師。