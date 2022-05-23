猴痘｜衞生防護中心今發信予私家醫生　懷疑感染個案需隔離

全球各地陸續出現猴痘確診病例，衞生署衞生防護中心今日（23日）稱，已發信予全港私家醫生，若果出現懷疑感染個案，因猴痘具傳染性故需要隔離，至於隔離日子的長短就要視乎傳染期。



衞生署昨日（22日）表示，最近全球有超過80宗個案，涉逾10個國家受影響，主要集中在歐洲地區，已知會醫院管理局，相信目前對香港的風險較低。



比利時宣布猴痘患者必須強制隔離21天

歐美各國出現猴痘疫情，目前已蔓延至少14國，比利時政府較早前宣布，猴痘患者必須強制隔離21天，成為第一個採取此措施的國家；而英國政府也建議，猴痘患者的親密接觸者必須儘速接種疫苗並待在家中21天。

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張竹君：隔離日子要視乎傳染期

至於香港的應變情況，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於新冠疫情記者會中透露，署方今日已發信予全港的私家醫生，促請他們留意及呈報懷疑個案。她又指，如真出現懷疑個案，因猴痘具有傳染性，患者需要隔離，而隔離日子則要視乎傳染期，又稱「（隔離）21天屬正常。」

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世衞初步資料爆發主要影響年輕男士 病徵在生殖器官有破損

衞生防護中心昨日表示，據世衞初步資料，今次爆發主要影響年輕男士，有部份是男男性接觸者，病徵在生殖器官有破損，因此世衞懷疑是因性接觸傳播，會密切注視情況，強調現時香港有港口衞生措施，如有病徵便要入院，並已通知醫管局，雙方會保持聯絡，相信中心有能力檢斷到個案。