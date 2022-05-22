全球各地陸續出現猴痘確診病例，衞生署今日（22日）表示，最近全球有超過80宗個案，涉逾10個國家受影響，主要集中在歐洲地區，據世衞初步資料，染疫主要是年輕男士，有部份是男男性接觸者，病徵在生殖器官有破損。當局已知會醫院管理局，相信目前對香港的風險較低。



呼吸道系統專家梁子超接受《香港01》訪問表示，猴痘的傳染力不高，一般風險較低。病毒通常在特定人群，並且有親密的距離才會傳播；加上現時流行的品種為西非較溫和的猴痘品種，故市民毋須太擔心。現時全球亦有經「改良後」的牛痘疫苗，或使用抑制猴痘的口服藥，相信問題不大。



衞生署已通知醫管局關注事件

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日新冠疫情記者會上表示， 密切注視歐洲疑似爆發猴痘，按世衞上周公布資料所見，初步評估對香港風險低。他指世衞公布，最先出現是英國，5月初有輸入個案，之後陸續都有約20個案，同第一宗無流行病學關連個案，是去過猴痘受影響地區包括中非或西非。目前全球有超過80宗個案，部份調查中，涉逾10國家受影響，主要集中在歐洲。

歐家榮表示，據世衞初步資料，今次爆發主要影響年輕男士，有部份是男男性接觸者，病徵在生殖器官有破損，因此世衞懷疑因性接觸傳播，會密切注視情況。他表示，現時香港有港口衞生措施，如有病徵便要入院，並已通知醫管局，雙方會保持聯絡，他強調中心有能力檢斷到個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，按世衞上周公布資料所見，初步評估對香港風險低。（歐嘉樂攝）

牛痘通過近距離接觸傳播

梁子超表示，猴痘與天花屬於同一病毒家族，病毒初時雖由猴子身上發現，但普遍經由哺乳類動物傳播。猴痘間歇性會從動物傳染人，再由人傳人。他續指，猴痘透過近距離接觸，包括體液、飛沫、傷口傳播，暫時未證實是經由性接觸傳播，但不排除其可能性。

猴痘感染初期的症狀與流感相似，患者會出現發燒、上呼吸道感染症狀。感染後兩至三日，患者的面部、手部及腳部會相繼出現皮疹。患者的病徵一般較輕微，僅有極少患者會出現多重器官問題。

梁子超：跨國旅游人口增加導致全球傳播

梁子超指出，猴痘主要在非洲的中非及西非地區流行，甚少傳播至非洲以外地區。惟最近有10多個國家同時出現病例，他相信與各國放寬社交距離措施，社交活動密度及跨國旅游人口增加有關。加上各國現加強對病毒的監察，使病例逐漸浮現。

梁子超表示，猴痘的傳染力不高，一般風險較低。病毒通常在特定人群，並且有親密的距離才會傳播。（資料圖片）

他表示，現時流行的品種為西非較溫和的猴痘品種，故市民毋須太擔心，而猴痘的傳染力不高，通常在特定人群傳播，親密的距離才會傳播。他續稱，在中非及西非地區猴痘會「自己斷」，並演化為風土病；此外，猴痘不如天花般具30%致死率，暫時全球沒有發現猴痘的嚴重病例，加上若市民使用經「改良後」的牛痘疫苗，或使用抑制猴痘的口服藥，相信問題不大。

梁表示，雖猴痘對本港的整體風險較低，亦未見相關病例，但仍要防止輸入個案。尤其是從出現病例國家，以及高風險群組，包括男同性戀者等抵港人士，如出現上述病徵，政府也要多加留意。他又指，猴痘病徵明顯，應該不容易走漏個案。醫院若發現疑似個案，可盡早呈報，安排患者或密切接觸者進行猴痘快速檢測。政府亦可引入預防猴痘的疫苗，以備不時之需，但強調不必像新冠肺炎一樣，要求所有市民接種猴痘疫苗。