男童診所治療後亡｜助護稱用3分鐘召救護車　影片見用上10分鐘

兩歲男童因氣促等病徵，父親送他到兒科專科醫生梁蔭基的診所接受霧化機聞氣治療時，情況突然惡化，送院後不治，男童的死因研訊今（26日）續，診所助護供稱，她當日接到指示到成功召救護車用了約3分鐘，當時男童已在急救中。惟據相關錄影片段，從指示召車到男童進行急救足足隔了10分鐘，助護對此出入未能提供解釋，死因裁判官何俊堯遂質疑：「解釋唔到，因為你講嘅嘢唔係真囉？」



女助護林亦詩供稱，男童陳嘉懿在2016年12月16日到梁醫生的醫務所，經診症後，梁醫生著護士要準備霧化機及召救護車的指示後，女護士郭曉然被安排處理霧化機，資歷最深的護士鄧彩紅因需要協助郭，林認為她應負責召救護車，惟這與鄧早前稱曾指示林召救護車的說法不同。

女助護林亦詩稱她花了3分鐘召救護車，惟閉路電視卻顯示用了10分鐘。(劉安琪攝)

林稱打999召救護車無人接聽

林續指，她隨即用診所電話打「999」召救護車，但無人聽，於是她一邊用智能手機查看及致電救護車熱線，直到該熱線接通了，才掛掉打999的電話，她指當時男童已在急救中。

官質疑林說法與閉路電視所見不同

何官質疑，男童由戴上霧化機面罩，到進行急救，期間相隔了10分鐘，林聲稱召救護車只用了約3分鐘，林自言：「解釋唔到。」何官再質疑：「解釋唔到，因為你講嘅嘢唔係真囉？」林否認並謂：「我印象入面，真係醫生叫我，我即刻做（召急救車）。」但她同意其說法與閉路電視紀錄不吻合。林亦承認她沒有正式護士資格。

主要證人供稱。(詳看下圖)

見男童狀似睡著且面色發青

為男童準備霧化機的女護士郭曉然則稱，她當日為男童戴上霧化機面罩後，曾先後3次查看男童的精神及口罩佩戴情況。其中有一次查看時，她見男童「好似瞓緊覺」，郭覺得有點奇怪，便通知最資深的護士鄧彩紅。鄧即離開藥房透過閉路電視觀察男童，並叫郭再去幫男童檢查面罩，她發現男童面色「青晒」，即通知鄧，鄧望了望閉路電視，立刻衝入診症室找醫生，並叫男童父親抱男童入診症室搶救。

父稱已沒有再怪郭

男童爸爸聽罷郭的供詞，在提問部份時向哽咽中的郭稱：「我聽到你講左接近事情真相既口供，宜家我已經無怪你，我希望你放下。」

死者陳嘉懿，於2016年12月16日因氣促，到兒科專科醫生梁蔭基的私家診所求醫，並在接受霧化器治療後，情況突然急劇惡化，送往聯合醫院搶救無效，同日證實不治，年僅2歲2個月。

案件編號：CCDI-701/2017(SH)