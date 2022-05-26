黎智英涉欺詐案 前高層爆Mark Simon在集團20年 薪酬曾達27萬
撰文：朱棨新
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壹傳媒創辦人黎智英與時任行政總監黃偉強涉違反租契案，轉作「污點證人」的前營運總裁周達權繼續作供，他透露黎智英的美籍私人助理Mark Simon約於2000年出現，先後調任多個部門，包括蘋果速銷及壹動畫工作室等，後來逐漸協助黎智英的私人事務，此外，集團發給Mark Simon的薪酬支票亦曾達27萬元。
曾在壹傳媒旗下多個部門工作
周達權供稱，Mark Simon為黎智英的私人助理，據悉在涉案的力高顧問則任總經理。周指Mark Simon約於2000年出現於壹傳媒，先於蘋果速銷工作，後來蘋果速銷結業，便調到蘋果日報的廣告業務，並逐漸協助黎智英處理其私人事務。
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薪酬支票曾高達27萬元
此外，Mark Simon亦曾於壹動畫工作室有限公司（於2013年被私有化）任經理，自2016年起任該公司的公司秘書及董事。他亦曾以董事身份，代表該公司和壹傳媒簽下協議，由壹動畫向壹傳媒提供動畫製作。庭上提及支付Mark Simon的薪酬支票，金額分別為8萬和27萬元不等。
兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），同被控1項欺詐罪，黎另被控多1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，違反1999年5月25日訂立的租契，或令科技園公司蒙受不利。
案件編號：DCCC 349/2021
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