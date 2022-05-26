駐武漢辦前主任馮浩賢FB發炮　反駁旅遊業困境與檢疫酒店數量無關

新冠疫情爆發初期，前香港駐漢辦主任馮浩賢因留守武漢備受關注，他現時是指定檢疫酒店計劃辦事處副處長。他今日（26日）在facebook發帖，指被一封電郵弄到「無名火起」，提到有旅遊業高層歸究業界困境與檢疫酒店不足有關，令他「帶點不客氣的頂了回去。」他又反駁，檢疫酒店多寡非旅遊業興旺決定性因素，反而是戰勝疫情，旅遊業才回復正常，況且團隊已努力「跑數」增加檢疫酒店及便利旅客。

不過，馮浩賢打完整篇帖文後似乎意氣難平，文尾hashtag「#航空公司唔好亂咁取消航班」，雖有弦外之音，但沒有再闡釋。



馮浩賢在facebook上反駁旅遊業，指檢疫酒店多寡非旅遊業興旺決定性因素。（馮浩賢FB截圖）

馮浩賢今日在其facebook發帖，指日前被一封電郵「弄得有點無名火起」，他指「一位同事電郵向我們反映旅遊業界的一位高層人士認為香港旅遊業現時遇到的困境跟檢疫酒店不足有關，給我帶點不客氣的頂了回去。大家想想，事情是不是這樣？」

「如果仍然處於疫情嚴重，多多檢疫酒店都沒有用」

馮浩賢指，政府設立檢疫酒店制度的原意是抗疫，透過「外防輸入」，防止帶病毒的人士回港時把病毒帶入社區，「一個城市旅遊業的興旺與否，主要是看該城市是否有吸引力（例如景點、活動和設施）和是否安全（治安、整潔、有冇疫情等）。檢疫酒店的多寡不會是一個決定性的因素。」

他續指，如果香港已經戰勝疫情，檢疫酒店制度自然就會取消，旅遊業其他環節都會回復正常，「但如果香港仍然處於疫情嚴重的狀態，多多檢疫酒店都沒有用。」

標籤「#航空公司唔好亂咁取消航班」

馮浩賢提到，現時檢疫酒店房間的數量已經由2月底6000多間，增加至2萬多，自己仍然「努力跑數」，他指，因應入境人數增加，機管局、衞生署和其他單位都在努力，希望把入境時所有的檢測和相關工作弄得更順暢，例如旅客毋須在機場等候核酸檢測結果，而是在檢疫酒店等候，以減省機場「罰坐」時間。

他又指，同事們也在努力把檢疫酒店專車等候大堂擴大和增加服務櫃位，「不過，要完全解決問題，還是回到重點，就是同心戰勝疫情，使外防輸入的措施可以放鬆甚或取消。」

馮浩賢文尾標籤「#同心抗疫」及「#航空公司唔好亂咁取消航班」，但就沒有進一步就航空公司取消航班作出解釋。

翻查資料，馮浩賢在擔任政策創新與統籌辦事處副總監時捲入「洪門宴」事件，因沒有馬上向上司報告須接受強制檢測，被指處事有欠謹慎，遭口頭警告。