增四宗懷疑新變種病毒個案　歐家榮：正調查與麥當勞群組關係

本港疑有新變種病毒株在社區傳播。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港有4宗L452個案出現突變病毒，懷疑與現時流行的病毒株不同，屬本地個案，疑是Omicron變種病毒亞型BA.2.12.1，中心正為4宗個案進行全基因分析，並會調查該4宗個案與同涉BA.2.12.1的太古城中心麥當勞群組的關係，現惟一發現四人與麥當勞群組中一名76歲婆婆均於近期曾在灣仔一帶出沒，若四人全基因排序與麥當勞群組相同，則證明變種病毒已流入本港社區。



麥當勞群組今再增一宗個案，為一名99歲婆婆，她雖未有去過太古城麥當勞，但其基因排序與其同層不同座向的76歲婆婆一樣，現時該群組共十一人染疫。



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4宗懷疑新變種個案中 3宗屬同一家庭

歐家榮表示，4宗懷疑BA.2.12.1個案都已接種了3針疫苗，其中3宗屬同一家庭，涉2女1男，家住九龍城利榮大廈，最早發病的63歲女士於5月21日發病，於會展任職清潔工，23日最後上班，同日快測陽性，傳染期5月20至23日曾去過2樓員工餐廳， 5月19日到過寶連寺地下餐廳，其73歲丈夫已退休，5月22日發病，23日快測陽性，其37歲女兒在中環任文職，5月18日最後上班，23日快測陽性，24日發病。

入境處大樓女職員中招 曾在灣仔一帶食肆用膳

另一宗個案為一名51歲女士，家住沙田嘉徑圍B座嘉善閣，家人沒有病徵，在入境事務大樓12樓工作，5月20日最後上班，22日出現病徵，23日快測陽性，傳染期內(5月20日)去過港灣道麥當勞食早餐、灣仔權記午膳，22日傍晚去過顯徑邨榮發燒味。相關人士已安排到社區隔離設施，中心正調查流行病學，昨日有關住所已列強檢，去過地方納入強檢。

正調查四個案與麥當勞群組關係 群組76歲婆婆曾去灣仔

歐家榮表示，當中兩名患者雖然都是在灣仔工作，惟暫未見互相之間有流行病學關連，未見有去過相同地方，會調查兩人是否曾經相遇。他又指，會分析是否與太古城中心麥當勞群組有關，「唯一可疑」是有一名76歲婆婆在5月16及17日去過灣仔一帶，包括會展站及灣仔大快活，她當日去會展新港鐵站參觀。

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麥當勞群組新增一名99歲婆婆染疫 住麗晶花園

至於麥當勞群組今日新增一名99歲婆婆染疫，為5月19日麗晶花園圍封強檢時發現，她接種了一針疫苗，CT值約18至19，現時正康復中，兩日前快測結果已呈陰性，她未曾去過太古城麥當勞，但其基因排序分析與同層不同座向的確診76歲婆婆一樣，而對方曾去過太古城麥當勞，故將99歲婆婆列入該群組之中。

該名99歲婆婆與工人同住，工人5月23日快測陽性，會待工人基因排序出爐後，再檢視是否屬麥當勞群組。目前麥當勞累計9名食客、1名食客家人及該名99歲婆婆，共11人染疫。

歐家榮：未有有力科學證據證明分支有更嚴重病徵

歐家榮續指，Ba.2.12.1病毒分支近月才於全球出現，由於科學數據有限，根據世衞資料，是由Ba.2衍生，同Ba.2.2.2類似，傳播力可能較其他Ba.2較強，但未有有力科學證據證明分支會有更嚴重病徵。

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