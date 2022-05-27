58萬煙民數字創新低　陳肇始嫌速度太慢　大刀闊斧研整條街禁煙

5月31日為「世界無煙日」，政府早前規定由4月30日起，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品。食衞局局長陳肇始今早(27日)在電台節目表示，雖然目前本港吸煙率下降至9.5%，即約58萬名煙民，雖為歷年新低，但禁煙仍要「大刀闊斧」，將全面檢討現時的控煙政策，參考外國經驗，包括研究擴大禁止室外吸煙的範圍，例如大規模在巴士站試行，甚至整條街禁煙。



陳肇始表示，吸煙率降至7.8%的目標於去年制定，過去數年亦一直推動立法禁止電子煙及加熱煙，因此法例生效後，目前將加強執法及巡查工作；例如與海關合作，從源頭拘捕私煙。

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陳肇始解釋，「煙草終局」的意思為結束煙害，又指2020年本港逾五成死者因慢性病引致，而吸煙會引發慢性病及癌症。雖然目前本港吸煙率下降至9.5%，即約58萬名煙民。她承認，「要全部冇晒要好長時間」，將以兩個方法推動，包括防範市民加入吸煙，及協助現有煙民戒煙。

陳表示，有調查顯示三成多的煙民曾戒煙失敗，有六成多的煙民則未曾考慮戒煙，因此認為須於後者再下功夫。而研究亦表明戒煙時機相當重要，她認為，若本港能提供便利的戒煙服務；或煙民因身體毛病入院時，醫護人員把握時機勸籲戒煙，相信能有效減低吸煙率。

至於青少年吸煙情況方面，陳肇始表示，過去10年青年吸煙率處於低位，認為當局針對性的宣傳教育成功，例如港大便設有青少年戒煙熱線。她並提到有調查指，青年及女性首次吸煙選擇薄荷味道的產品，強調會詳細分析調查結果，「如果做成大家更大吸煙，會睇下點做功夫。」

陳指，參考其他國家的禁煙經驗，例如新西蘭便規定2008年後出生的國民不准買煙；亦有國家將合法買煙年齡提高至21歲。她說，會循以上方向研究及諮詢，並考慮本地實際情況，以達至「煙草終局」。

陳肇始預告將研究擴大禁止室外吸煙的範圍，並預告會率先大規模在巴士站試行。她解釋，由於接獲不少市民有關巴士站吸煙的投訴，雖然目前每年均將交通交匯處加至禁煙區，但認為速度太慢，強調需要大刀闊斧。因此她希望參加外國的經驗，較多人等候的區域一律禁煙。

惟車站有時大排長龍，人龍甚至超出禁煙的範圍，問到是否人龍亦屬禁煙範圍。陳回應指需要再作研究，未來將諮詢市民，並參加外國經驗，及視乎本地情況，「係咪全條街食煙，得好少地方食得煙？具體做法要研究。」