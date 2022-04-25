吸煙與健康委員會期望8年後啟動全面禁煙程序　倡加1倍煙草税

香港吸煙與健康委員會支持香港訂立 「煙草終局」的清哳目標和策略，全面加強控煙措施，該委員會主席湯修齊希望可以在2030年前將本港吸煙率降至5%或以下，繼而啟動全面禁煙的程序，期望《煙草終局約章》獲特首候選人考慮。



湯指吸煙間接令醫療系統長期構成壓力，而本港每年大約有7000名市民死於因吸煙所引起的疾病，當中更有700人是死於二手煙，因此經委員會控煙政策研究，建議煙草税應增幅100%，以鼓勵煙民戒煙。



吸煙與健康委員會主席湯修齊希望可以在2030年前將吸煙率降至5%或以下，繼而啟動全面禁煙的程序。(雲嘉晉攝）

吸煙與健康委員會倡議「煙草終局」的藍圖

1 .大幅增加煙草稅，並定期調整。

2. 擴大法定禁煙區至更多公共地方及私人地方。

3. 禁止在銷售點展示煙草產品。

4. 實施煙害警示包裝，並加強規管煙草包裝。

5. 提高最低合法購買煙草年齡至 21 歲或以上。

6. 減少煙草產品的吸引力及成癮性。

7. 設立售賣煙草的牌照，並減少煙草產品銷售點。

8.規定場地管理人須為違例的吸煙行為承擔法律責任。

9. 加強違例吸煙及走私煙草的執法。

10. 增撥資源予無煙教育和戒煙服務。

11. 防止煙草商干預控煙政策。



建議將煙價加至100元水平 以鼓勵市民戒煙

湯修齊指以上第1項和第2項較急切。首先，上次增加煙草税已是2014年，而且加幅較細(約11%)，若與美國和加拿大比較，香港的煙草税更是處於較低水平。湯稱吸煙與健康委員會每年都會研究控煙政策，指現時一包煙的售價大約是60多元，認為未有足夠誘因令煙民戒煙，因為調查顯示，煙民會在煙價約100元左右，才會考慮戒煙，因此煙草税應增幅100%。

另外，世衛對煙草税亦有標準，煙草稅應為一包煙售價的75%，但香港現時約為63.3％，湯指政府應立法規定香煙要定期調整價格，同時再參考外國做法，煙草稅會隨著每年通漲率增加或至少隔五年根據社會情況再調節，再額外加某個百分比。

已將「煙草終局」藍圖電郵予李家超

湯修齊稱政府在2018年制訂政策，預計2025年的整體吸煙率減至7.8%，但據2019年的最新數據顯示，本港吸煙率仍高達10.2%。他表示，雖政府將已禁止電子煙和加熱煙，惟與目標仍有一段距離，因此希望政府能多舉行戒煙活動，令市民可以生活在健康的香港。

湯修齊指，早在4月12日就以電郵將「煙草終局」的藍圖傳送到特首候選人李家超並已邀請會面，希望未來5年能以無煙終局為目標，冀《煙草終局約章》獲特首候選人考慮。

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