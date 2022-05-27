電話卡實名制｜5.30起18間郵局設櫃位助登記　明年2.23前須完成

【電話卡登記/電話卡實名制教學/太空卡/電話儲值卡/實名登記所需資料】根據《電訊（登記用戶識別卡）規例》，所有現有電話儲值卡用戶須在明年2月23日或之前為其電話儲值卡完成實名登記，否則將被停用。

政府宣布，下周一（30日）起在18間指定郵政局設立服務櫃位，協助有需要的電話儲值卡個人用戶完成實名登記，用戶亦可選擇透過所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁完成登記。【附名單及登記教學】



實名登記制詳情

18間提供登記支援郵政局名單

16歲以下人士須成年人同行 設每日名額及人流管制

政府將由下周一起於18間指定郵政局設立服務櫃位，協助市民為其電話儲值卡進行實名登記，費用全免。有需要的市民可攜同香港身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及可接收短訊的手機，親身前往登記。16歲以下人士登記時，須與一名年滿18歲成年人同行，並同時登記該名成年人資料。各指定郵政局會視乎需要，設有每日名額並實施人流管制措施，以減低社交接觸及避免人群聚集。

政府提醒，由於電訊商已持有上台月費用戶的個人資料，這些用戶除非「轉台」或開立新的電話號碼，否則無須再作登記。

根據《規例》，所有今年3月1日起發售的電話智能卡，包括上台月費服務及電話儲值卡，均須在啓動服務前完成實名登記，而原有電話儲值卡須於明年2月23日或之前完成實名登記，否則會在上述時限後不能繼續使用。電話智能卡實名登記制適用於所有由香港電訊商發出、於本地用於人與人溝通之用的電話智能卡（包括語音、數據及／或短訊服務的電話智能卡）。

▼電話卡實名登記步驟▼



1.插入需要實名登記的電話智能卡，啟動流動數據服務，須關閉無線網絡（Wi-Fi）；

2.根據所屬電訊商以短訊或其他方式發出的實名登記提示開始登記程序。按通訊辦要求，該短訊或其他指示會包含用戶的電話儲值卡的流動電話號碼、電訊商名稱、登記網址等資料。如所屬電訊商設有門市，用戶亦可到門市要求協助完成實名登記；

3.輸入或核實需要實名登記的流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID）。[部分電訊商會向該號碼發出一次性密碼供用戶進行驗證]；

4.準備用作實名登記的身份證明文件，並拍攝或上傳該身份證明文件正本。如擁有香港身份證的用戶，必須使用其香港身份證以完成實名登記；

5.核實系統可從身份證明文件自動讀取的所需資料，如有需要，用戶可作出更正；

6.確認相關實名登記及收集個人資料的聲明；

7.完成登記/啟用程序。成功登記的用戶將會收到所屬電訊商發出的確認通知。