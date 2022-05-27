日本開關｜日圓匯率短期內料維持低位　學者教路如何兌換先最抵

港人熱愛外遊，日夜期盼等通關，日本當局終於公布將在6月10日起「開關」，恢復接待海外遊客入境旅遊，但須安排導遊跟團。香港更獲日本列入「藍色名單」，即香港出發旅客，毋須出示疫苗接種證明，於日本入境後不需檢測及隔離。

不少港人已開始準備遊日行程，日圓兌港元匯率上月底一度跌至20年新低，曾跌穿「6算」水平，現時又是否換定日圓等出發的好時機？

有經濟學者預料，短時間內日圓匯率都會維持低位，「上返7（即7算）嘅機會唔大」。學者向準備遊日的市民教路，現時可陸續兌換日圓，若在當地「碌卡」購物，除要留意需否收外幣交易手續費，匯率通常會較到找換店兌換高。



李兆波︰短期內上返7算嘅機會唔大

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，因日本經濟仍然不理想，美國加息之下，美元表現持續強勢，港元與美元掛勾，相對日圓顯得弱勢，預料日圓短期內仍會維持在現時低位，「上返7（算）嘅機會唔大」，建議打算去日本的市民可以開始入手兌換。

找換店匯率較理想 碌卡要注意有否手續費

至於如何兌日圓「最抵」，李兆波稱，在本港兌換的話，可能中環等某些地區店舖會貴一些，而個別銀行的特別顧客則會較便宜，視乎市民是否有時間，以及預算兌換金額，可選擇到特定找換店，相信兌換匯率會較銀行更加理想。

有市民為慳換錢時間，或會在外遊時以信用卡購物。不過需留意Visa及Mastercard需收取外幣交易手續費，至於部份銀聯卡則不設外幣交易手續費。李兆波說，雖然不同國家做法不同，但若在日本以銀聯卡等購物，一般需留意有無手續費，以及會用當時匯率計算，該匯率通常會較到找換店兌換高。

疫下旅遊存染疫、航班熔斷停飛等不明朗因素

李兆波續稱，現時日圓匯率水平適合港人旅遊，「1000日元以前可能要77蚊（兌換），𠵱家就66蚊，買化妝品個啲都比較平。」他提醒市民，疫情下旅遊始終有不少不明朗因素令成本增加，例如在外遊期間不幸染疫的後續醫療費用、航班不幸被熔斷等，均可能令旅客大失預算，故慎選旅遊保險十分重要。

日圓低匯率難抵銷回港酒店隔離7日費用

旅遊媒體「又飛啦」創辦人周錦基則表示，目前日圓匯率水平雖然較低，但港人赴日旅遊仍有不少障礙，例如回港7日隔離，酒店費用高昂，低匯率必不能抵銷隔離酒店費用，又稱香港打工仔的年假寶貴，「除非老細畀work from hotel（在酒店工作），唔係一年10幾日年假好難拎7日隔離。」他又說，目前正與日本政府機關了解恢復日本遊的細節，包括相關配套、旅行團性質等，但當局亦未有答案。

日本劃分國家地區類別：



重點一：買入／買出價不要看錯

港人如要入手日圓，記得要留意各銀行及找換店匯率差異，以今日匯率來看，現鈔每百日圓買入價約6.1元左右，市民尋找「買入價」時，要留意是「客戶買入」或是「銀行/商戶買入」，簡單來說，客戶買入一般會較賣出價高，只要看較高價的金額就可。

重點二：電匯小心手續費及上限

銀行換鈔亦分「電匯」和「現鈔」價格，現鈔價格多數會較貴，市民可以使用有關銀行的外幣戶口兌換，但部份銀行針對不同外幣有機會收取手續費，需要小心留意，否則「貪平」卻最終較貴。另外以外幣戶口提取外幣時，銀行亦有機會有提取上限，或要分數天進行。

重點三：找換店兌換可先致電留錢

有時找換店匯率會較銀行佳，大部份都不收手續費，但缺點是外匯儲備或較少，最好要先致電留錢。不過，找換店是直接提供現金，市民若兌換較大金額，要好好保管鈔票。

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