男童診所治療後亡｜專家指聞氣非致命　不應著家長帶重病童到診所

兩歲男童診斷有支氣管炎及感冒菌入腸，服藥近兩周仍時有發燒，其父帶他到兒科診所接受聞氣治療時，情況突轉差後亡，死因庭續就男童的死作研訊，兒科專家指，若當日能盡早召白車會更好，但指男童肺部已感染細菌，肺部亦充滿膿痰以至無法呼吸，認為其死與聞氣治療無關，未即時召喚救護車也非很錯的事，惟已知男童有氣促，護士在未經醫生出診斷前，便建議到男童到診所聞氣，認為做法並不適當，並說：「我地永遠唔會要一個家長帶覺得好病嘅小朋友嚟我地診所睇。」



男童未經診斷建議到診所做法不宜

兒科專家醫生許卓文稱，根據男童陳嘉懿的父親的證供，男童在2016年12月4日開始不適，服藥近兩星期後仍未好轉，至同月16日致電到梁蔭基醫生的兒科診所，護士曾在電話稱可帶男童到診所聞氣。許認為當時已知男童有氣促，且求醫了數次仍未有改善，故在未有醫生作出診斷時，此做法並不適宜。

兒科專家許卓文稱，男童肺部感染細菌非數日的事，認為其死亡與接受聞氣治療無關，遲了召喚救護車亦非很錯的事，惟男童已病一段時間，在未經診治下叫家長帶他上診所並不適宜。（劉安琪攝）

認為應用血氧機作監察

許又稱，綜觀當日求醫的流程，男童初時是清醒的，之後時而感覺很累，時而又很精神，許認為梁醫生未必要時時刻刻監察著其情況，護士每一兩分鐘查看亦適當，但認為若使有血氧機等監察儀器會更好。

肺部已受到感染治療非死因

許續指，男童的死因為細菌感染肺部，肺部充滿膿痰導致無法呼吸，再引致心臟停頓。他指膿痰積聚非在短時間內發生，男童當日到診所接受治療歷時僅30分鐘，故其所接受的治療並非男童的死因。

主要證人供詞。（詳看下圖)

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聞氣後暈屬不幸

至於梁處方聞氣藥物予男童的決定，許認為亦很合理，不過聞氣後不久便暈，許稱時間點上太巧合，認為霧化機有機會是觸發男童暈倒的原因，雖然不清楚觸發點是因男童被面罩罩著，還是因藥物副作用刺激氣管收窄等，只能說是「非常不幸」，不能說處方藥物出錯。

死者陳嘉懿，於2016年12月16日因氣促，到兒科專科醫生梁蔭基的私家診所求醫，並在接受霧化器治療後，情況突然急劇惡化，送往聯合醫院搶救無效，同日證實不治，年僅2歲2個月。

案件編號：CCDI-701/2017(SH)