黎智英涉欺詐案｜前高層認涉案的力高公司　有為集團提供後勤服務

壹傳媒創辦人黎智英與時任行政總監黃偉強涉違反租契案，同案被告、前營運總裁周達權以「污點證人」身份繼續作供。周今日（27日）繼續接受被告黃偉強的律師盤問，律師指案中租用了蘋果大樓作辦公室的力高顧問公司，曾為壹傳媒動畫公司提供後勤服務，包括會計、人力資源等，但動畫公司與報業事務相關，周同意說法。



動畫公司與報業事務相關

周達權承認，力高曾替壹傳媒動畫公司提供會計服務及人力，其中2名由力高聘請的員工，其聘用原因更是替動畫公司提供會計服務，而動畫公司與報業事務相關。周亦同意，蘋果服務公司會為集團提供後勤服務，與力高會為動畫公司提供的服務性質類似。

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公司曾修改註冊地址

律師續指，蘋果印刷曾與大樓承建商對簿公堂，該案原告向公司派送告票時，因地址不清晰，文件只派送到大樓外，蘋果因而未有如期存入抗辯，從而被對方直接申請裁決，公司險要賠逾億元，後來公司申請駁回裁決。這事發生後，公司將地址由「駿盈街8號」，改為「駿盈街8號1樓」。周同意有此事。

黎有在公司放設藝術品

周亦同意，蘋果大樓內擺放不少油畫及藝術品，作為裝飾及觀賞用途，該些油畫及藝術品由黎提供，雖然公司為藝術品處理保險事宜，但保費由黎支付，而非公司支付。

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），同被控1項欺詐罪，黎另被控多1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，違反1999年5月25日訂立的租契，或令科技園公司蒙受不利。

案件編號：DCCC 349/2021