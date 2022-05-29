中學生研平安結鼓勵出行獲獎　意念源自嫲嫲：希望長者唔好怕出街

長者和年青人可能因不同經歷和習慣，錯覺雙方「大纜都扯唔埋」，在人口老化的香港，疫情下揭示長者面對的社交和生活難題超想像，而只要有心，一個「平安結」就可把「青」「耆」共融，更能鼓勵老友記安心出行。



基督教香港信義會宏信書院的學生團隊設計了一款以傳統「平安結」作外型的行動安全器，運用智能語音向長者提醒道路或有危險，更有GPS導航協助他們「搵路」。負責同學指，希望鼓勵長者出門，減少孤獨及情緒低落，特別是視障、認知障礙的長者。



「平安結」在去年獲得滙豐香港社區夥伴計劃Smart Community Hackathon 2021的社區友善獎加許，機構代表稱，相比複雜高深的先進科技，學生設計更生活化，更能回應社會需要，年青人的創意亦可激發科技業界、社福機構更新服務，藉此協助社福界創新。



嫲嫲年紀大少外出 中學生設計師：希望老人家不會因外出有壓力

基督教香港信義會宏信書院橫跨中三至中六的四人團隊，憑着「老人家行動安全器」的產品獲獎。成員何祉瑩解釋設計念頭源自她嫲嫲。她說道，小時候嫲嫲常帶她逛街，但自從她年紀大，加上曾腦中風，就甚少出街，而疫情下不少長者都減少外出，祉瑩希望老人家不會因外出而有壓力：「無得飲茶、同班老友記去公園，影響都幾大。」

平安結外型安全器 冀長者更有歸屬感

安全器外型為傳統的「平安結」，輔以簡單語音導航為設計重點，另一成員陳曉瑩表示，希望於設計上給予長者歸屬感，從而接受科技：「有啲公公、婆婆不太接受到電子用品，希望設計能夠被（長者）接受，先做到鼓勵日常出行的目的。」

可以家人聲音作導航 提醒路上有危險

另一成員張兼善則指，GPS導航放於小盒子內，避免因體積太大影響長者拿拐杖，亦可以用家人的聲音作導航，提醒他們街上的危險，例如障礙物、車輛，同時記錄行蹤、以GPS幫助搵路，令安全感增加。

滙豐招智輝讚學生設計創意無限：比成年人少一點功利計算

滙豐集團企業可持續發展部未來技能環球總監招智輝表示，希望能夠把學生們的作品多點推廣，令公眾了解、關注，亦能成為參考。他續指，縱使世界科技發展先進，但學生的特點就是創意無限，比成年人少一點功利計算：「以今次作品為例，好生活化，同長者日常生活息息相關。」

新一屆計劃6月接受報名 加入走出疫情及綠色低碳元素

招智輝期望設計可以回應社會需要，激發業界、NGO更新服務、協助社福界創新。他又提到，計劃新一屆於下月中接受報名，將加入兩大新元素，包括協助社會走出疫情，加強弱勢社群的抗疫力、綠色低碳元素，減少能源消耗，強調計劃無限制題目，希望產品類型、 範疇「愈闊愈好」。