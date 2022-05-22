第四針｜已打三針康復長者欲打針被拒：年紀大　好多病

政府昨日（21日）宣布，未曾受感染的18至59歲的人士，若有較高暴露風險或個人需要，均可即日起到社區疫苗接種中心或公立醫院新冠疫苗接種站，領取「即日籌」接種第四劑疫苗。

今日（22日）是宣布可打第四針的第一個周日，其中接種科興疫苗的沙田源禾路體育館，一小時內到場打第四針的18至59歲的人士極少，多數市民都是趕搭在5月31日「疫苗通行證」的尾班車，並接種第三針。



到場打針主要為打第三針

者於今早9時半到達沙田源禾路體育館，發現僅有零星市民進場打針。人數在接近10時突然增多，有不少預約打第三針的市民到場，估計是趕及在5月31日前完成接種，以進入相關場所。

體育館外亦設有「即日籌」的登記地點，供未預約打針或打第四針的市民即場。有少量長者一針未打，打第四針更是屈指可數。

場外亦有想打第四針的市民「摸門釘」，現年63歲的林先生患有糖尿病、血壓高、胸痛，他於去年11月接種第三針，並在3月確診，他今日打算接種第四針，惟由於條件不符，未能今日打針。他坦言，「雖然政府話打三針啫，但係自己知自己年紀大，好多病」，故希望多打一針。

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