疫苗通行證｜第三階段今實施　入食肆要打齊三針　一文看清要求

第三階段「疫苗通行證」將於明日（31日）起開始實施，市民要進入餐廳堂食、超市、商場、電影院、健身室等指定處所，都要打齊三針，但接種第二劑疫苗未夠六個月者現有「疫苗通行證」仍有效，直至六個月限期屆滿。資料顯示，現時約有60萬人到期但又未打第三針。

至於康復人士則要留意自己的康復時間與接種要求，例如染疫前已打兩針者，則毋須打第三針，但要自行更新疫苗接種紀錄以加入康復者身份，「疫苗通行證」才會繼續有效。至於不適合接種疫苗人士持有醫學證明，亦可繼續使用「疫苗通行證」。



▼2月24日 疫苗通行證首日▼



+ 18

▼實施日期▼



第三階段「疫苗通行證」將在明日、即5月31日起實施，政府會在「適應期」，即5月31日至6月2日凌晨零時後，到各場所視察，以掌握「疫苗通行證」適用的指明處所有否遵行規定，以及進入及身處指明處所人士，是否符合要求。

▼接種要求▼



非康復人士：

（一）非康復人士在接種第二劑疫苗之後的六個月內，可使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（二）非康復人士如接種第二劑疫苗已超出六個月，則需要接種第三劑疫苗，方能繼續使用疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

康復人士：

（三）所有康復人士在康復後六個月內，可使用「康復紀錄二維碼」或帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（四）康復人士如在感染前已接種第二或第三劑疫苗，無需額外接種疫苗，可在「康復紀錄二維碼」到期後使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（五）康復人士如在感染前未曾接種或只接種一劑疫苗，需要在康復後六個月內接種多一劑（第一劑或第二劑）疫苗，方能繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

（六）12至17歲的康復人士，如已接種第一劑復必泰疫苗，可繼續使用帶有康復身分的疫苗接種紀錄二維碼作為「疫苗通行證」。

▼適用處所▼



適用處所包括餐飲業務處所、遊戲機中心、健身中心、公眾娛樂場所及體育處所等，詳情可留意下表：

▼出示方法▼



市民應先用智能手機，掃描處所的「安心出行」二維碼，之後將手機應用程式的電子針卡、醫學豁免證明、康復紀錄或「臨時疫苗通行證」二維碼供處所掃描，即可進入相關處所。

+ 2

▼什麼情況下可獲豁免▼



（一）12歲以下兒童

（二）持有豁免接種疫苗醫學證明人士

（三）特定情景下可獲豁免，例如：

1、在餐廳領取外賣人士

2、到超市送貨人士

3、到商場診所接受診治人士

4、到商場內政府處所更新駕駛執照人士

▼罰則▼



到訪市民一經被發現無使用「疫苗通行證」，可被票控定額罰款5,000元，或被處罰第3級罰款；處所負責人如違反要求，一經定罪可被判處第5級罰款及監管6個月。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼

