日本開關｜澳門列黃色名單　官員：去信日本駐港總領事了解

日本政府公布由6月10日起「開關」，恢復接待外國遊客入境，並將全球各地分為紅、黃、藍三個組別，中國及香港均被列入低風險組的「藍色名單」，入境時毋須向當地政府出示疫苗接種證明，亦可免除入境後的檢測及隔離。但確診個案少的澳門卻被列入屬中風險的「黃色名單」，旅客打齊三針疫苗，可以免除入境時的新冠病毒檢測和隔離；未打齊針則要在入境時檢測及3天居家隔離。

澳門社會文化司司長歐陽瑜今日（28日）示，現時澳門的疫苗接種率達89.1%，相信澳門居民要到日本的影響不大，至於日本方面用甚麼標準來定義澳門的疫情風險，將會去信日本駐港總領事了解。



日本日前公佈按新冠肺炎流入風險即入境陽性率，把全球各個國家及區域由低到高，區分為藍組、黃組及紅組等三大組別，澳門被列為黃組，較內地和香港為高級別，歐陽瑜稱，日本方面用甚麼標準來定義澳門的疫情風險，準備去信日本駐港總領事了解，她重申已不斷了解和盡力公開澳門各項抗疫信息，有需要時亦會主動通報予不同國家或地區，但強調因應回澳門時需要接受隔離檢疫，故不鼓勵居民在此段時間出外旅遊。

日本劃分國家地區類別：



歐陽瑜指，抗疫專頁設有中、英、葡三種語言，亦不時會收到各地方寄來的信件或查詢，政府都會即時回覆，相信信息是足夠公開和內容是足夠的。至於對有意見稱是否與澳門未試過大規模感染有關？她則指對此不予置評。