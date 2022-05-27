日本開關｜ 衞生署否定改變入境酒店檢疫　歐家榮：防新變種流入

日本當局昨公布將在6月10日起「開關」，恢復接待海外遊客入境旅遊，但只限跟旅行團。香港獲日本列入「藍色名單」，即香港出發旅客，毋須出示疫苗接種證明，於日本入境後不需檢測及隔離。



新安排令不少想「返鄉下」香港蠢蠢欲動，但本港目前仍規定外地入境，需在酒店檢疫至少七日。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（27日）指，現時對海外抵港人士仍要保持嚴謹措施，恐防有其他新變種病毒流入香港。



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日本昨日宣布向外「開關」，香港被納入「藍色名單」，即港人遊日無需疫苗證明，不用在日本檢測及隔離。不過，鑒於本港近日疫情持續有變化，除了第五波流行的BA.2.2病毒株，社區正蔓延多一種由美國抵港的夫婦帶入的BA.2.12.1新病毒株，該傳播鏈近日在港島一帶多區出現感染個案。

有記者於疫情記者會上問起日本放寬措施一事，包括當局會否准許在家檢疫。歐家榮回應，對於海外回港入士，現時仍要採取嚴格外防輸入措施，「關注海外有冇新變種流入香港，所以要嚴緊，暫時風險評估抵港人士要7日酒店隔離同做檢測，防止新變種流入。」

▼日本開關劃分可入境國家地區類別▼

