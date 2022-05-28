日本開關｜ 居日港人旅遊Blogger：旅遊業大洗牌　舊店倒閉新店開

港人最熱愛的旅遊聖地日本，將在6月10日起「開關」恢復接待外國遊客，港人毋須向日本當局出示疫苗接種證明照即可免檢測及隔離入境，但必須跟旅行團。闊別「鄉下」三年，當地不少人和事都已有所改變。

《香港01》聯絡到居日港人、旅遊Blogger風信子，她稱過去兩年日本旅遊業經過一次大洗牌，有舊店不敵疫情倒閉，但期間亦有新景點誕生，例如吉卜力公園及福岡LaLaport 一比一RX-93ff v高達（Nu Gundam）等，又建議市民即使是去過的地方，也值得再去體會。



日本疫情氣氛不算緊張

新冠疫情陰霾籠罩全球已有至少兩至三年，不同地方抗疫措施固然不同，風信子表示，目前日本疫情下的氣氛普遍不算緊張，因大部份禁令在3月已解除，現時日本居民可自由活動。

電車人流多 可避開滿載的繁忙時間

她稱街上仍有約九成人配戴口罩，雖然日本政府最近放寬口署措施，在人口不密集的情況下可以不用戴口罩，但幸好日本以環境乾淨見稱，食肆、商場都有擺放消毒酒精、體溫檢測器等用品，故只需多注意個人衞生及勤洗手即可。不過，她提醒市民要留意，日本電車人流仍然十分多，若害怕擠逼，可避免在滿載的繁忙時間乘搭。

日本旅遊業經歷大洗牌

港人三年無去日本，每個人心中想念的當地事物或有不同，現時有什麼值得去玩的地方？風信子表示，其實近兩年日本旅遊業亦經歷大洗牌，有老店倒閉、亦有新店開張，故即使是去過的地方，疫情前後亦已有所變改，故值得再去一次。

吉卜力公園、福岡LaLaport一比一高達新登場

她提到，疫情期間亦有不少新景點誕生，例如預料今年11月開幕、位於愛知縣的吉卜力公園，以及今年4月開幕的福岡LaLaport 一比一RX-93ff v高達（Nu Gundam）高達等，再加上今年適逢瀨戶內國際藝術祭及越後妻有大地藝術祭同時舉行，相信會成為2022年的旅遊界盛事。

TOKYU HANDS池袋店等多個商店結業

有歡喜亦有愁，風信子透露，不少港人喜愛的商店或景點已因疫情而倒閉，包括「TOKYU HANDS池袋店」、「OIOI丸井百貨池袋店」、「SEGA池袋GiGO」及台場摩天輪 (Palette Town)等。她又表示，目前日本酒價格變動不大，但相信當政府開放自由行後，酒價格或會有所上升。

譚仔三哥登陸日本

另外，被喻為香港名物的「譚仔三哥米線」早前登陸東京，吸引一眾食客光顧，成為一時話題。風信子表示，若市民好奇想試日本版譚仔三哥與香港有何分別的話，亦可以去「朝聖」及嘗試，但她個人認為無必要。

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