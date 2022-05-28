傲雲峰、帝庭豪園及馬頭圍邨等大廈污水陽性　政府派14萬快測包

本港社區持續出現新冠病毒隱形傳播鏈，政府今日（28日）表示，九龍城及元朗區多幢大廈、屋苑及屋邨污水樣本呈陽性，包括傲雲峰、帝庭豪園等豪宅，以及馬頭圍邨及朗屏邨全邨等。政府稱該些地區疑有隱性患者，故向有關地區的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供其自測。



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快測包。有關地點包括：

九龍城區 — 傲雲峰、帝庭豪園、馬頭圍邨；北帝街、新山道及馬頭角道附近一帶住宅

元朗區 — 朗屏邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

帝街、新山道及馬頭角道附近一帶住宅範圍。（政府新聞處）

政府強調，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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