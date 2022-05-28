強制檢測｜涉42處　中環酒吧Zentral及扒房The Iron Fairies上榜

疫情持續徘徊在二百、三百宗水平，並接連出現群組爆發。食物及衞生局今晚（28日）公布的強制檢測公告名單有42個地點上榜，包括中環德己立街有11宗個案的酒吧「Zentral」，而同處中環的西式扒房「The Iron Fairies & Co」亦上榜。當中，前者的指明時間為上周六（21日）晚上11時至翌日（22日）凌晨2時，後者則早兩小時由同日晚上9時開始。

其餘40幢上榜大廈均為住宅，遍布港、九、新界，包括毗鄰港鐵柯士甸站的御金‧國峯、淺水灣陽明山莊13座、半山區的傳統高尚住宅愛都大廈、又一村又一居、元朗站上蓋Grand Yoho和將軍澳日出康城晉海等。



▼5月28日強制檢測公告▼



5.21晚11時至5.22凌晨2時曾訪Zentral須強檢

食衞局晚上表示，因應多宗陽性檢測個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括兩間位於中環的食肆和酒吧。衞生防護中心下午表示，中環德己立街32號加州大 廈4-5樓的酒吧「Zentral」累計有11名顧客染疫，全部均曾於上周六（21日）晚上11時後到訪，曾於當晚11時至翌日凌晨2時到訪的人士均須強檢。中心明言會調查「安心出行」及「疫苗通行證」，找出曾到訪的酒客要求他們檢測和推行接觸追蹤。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



中心下午曾表示，有染疫患者的「安心出行」紀錄顯示在周日清晨5時才離開，較營業限制遲三小時，疑似違規，但強檢名單的指明時間卻只到凌晨2時，未知是否有患者忘記在「安心出行」按離開而爆出疑似違規經營風波。

中環荷李活道The Iron Fairies & Co上榜

同區的西式扒房「The Iron Fairies & Co」亦上榜，餐廳位於中環荷李活道華懋荷李活中心LG層，曾於上周六晚上9時至翌日凌晨2時到訪的人士，均須強檢。

港島區強檢大廈涉愛都大廈2座、薄扶林花園1座

其餘的40個強檢大廈均為住宅，其中兩幢與上述兩間食肆和餐廳同屬中西區，包括位於半山區的傳統高尚住宅愛都大廈2座和西營盤皇后大道西490號新安大樓。港島區其餘的上榜大廈包括，薄扶林薄扶林花園1座、淺水灣陽明山莊13座等。

九龍城區五廈強檢 包括又一居第11座

在上榜的住宅大廈中，則以九龍城區以五幢佔最多，包括土瓜灣同興花園2座、定安大廈A座、紅磡邨紅昕樓、何文田皆寧大廈，以及位於九龍塘又一村的又一居11座。

九龍區其餘上榜大廈包括，毗鄰港鐵柯士甸站的地御金‧國峯6座和7座、大角咀永信大廈和尖沙咀柯士甸道的耀基大廈、黃大仙橫頭磡邨宏顯樓、藍田平田邨平真樓和牛頭角上邨常滿樓。

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在新界西方面，荃灣共有4幢上榜，包括荃灣中心北京樓、全．城滙8座、海之戀愛炫美3B座和深井海韻花園1座。元朗亦有4幢上榜，涉及元朗站上蓋Grand Yoho1座、天水圍俊宏軒11座和天恒邨恒富樓。

而新界東亦有三個地區上榜，遍布沙田、上水和西貢，包括將軍澳日出康城晉海3A座、馬鞍山星漣海3B座和上水中心5座等。

▼5月22日 爆疫太古城中心麥當勞關閉消毒▼



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曾於指定時間身處爆疫酒吧Zentral和食肆「Iron Fairies & J. Boroski」，以及在同日（22日）至今日期間，身處其餘40上榜住宅大廈逾兩小時的人士，須於明日（29日）或下周一（30日）完成檢測。政府強調，已在各區設立流動採樣站，讓有關人士採樣，即使是已經接種疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。

▼5月29日流動採樣站▼

