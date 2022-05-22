失業率升至5.4%　陳茂波指數據滯後未反映市況改善　毋須太悲觀

最新失業率升至5.4%，總失業人數增至逾20萬，財政司司長陳茂波今（22日）在網誌表示，數據滯後未能即時反映市況改善，認為毋須對前景太悲觀，否則反為容易錯過經濟正在改善的勢頭或新出現的機遇。



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陳茂波在文中表示，隨著疫情緩和，政府上周按計劃進一步放寬社交距離措施，市面氣氛熱鬧，餐廳和商場人流進一步增加，生意亦漸有好轉，食肆及商店現在較迫切的是補充人手以應付回升的生意和人流。他認為，失業率數字雖然未見改善，但從茶餐廳所感受到的氣氛，就業市場正逐步好轉。

食品價格上升勢頭有望放緩

通脹方面，他指本港今年首季基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，整體上仍然溫和，主要因為在指數中佔比較重的租金開支繼續下跌，但是「衣、食、出行」物價升幅均高於整體數字。以三月份的食品價格為例，升幅達4.6%，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，他估計是與疫情打亂運輸物流，影響新鮮蔬菜以至其他食品的供應有關，不過按現時趨勢，食品價格上升勢頭有望放緩。

陳茂波表示，只要疫情受控，日常生活漸漸回復正常，今年餘下時間的本港經濟料會逐步恢復。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

料今年本港經濟逐步恢復

陳茂波又指，只要疫情受控，日常生活漸漸回復正常，今年餘下時間的本港經濟料會逐步恢復，但同時不能掉以輕心，再次呼籲市民踴躍接種疫苗。他認為，不能因經濟而無視嚴控疫情的重要性，也不能因疫情而忽略為未來發展的籌劃，期待在今年11月舉行的金融峰會，加強與外國和內地頂尖金融業人士和機構聯繫之餘，亦可以向他們展示香港在經歷兩年多的挑戰後，如何繼續保持作為一個充滿活力和機遇的國際金融及商業中心。

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