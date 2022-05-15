全年經濟增長預測下調到1至2%　陳茂波指2至4月份失業率將惡化

本港經濟受新冠疫情及一系列外圍因素影響而面對挑戰，財政司司長陳茂波今日（15日）發表網誌指，今年首季經濟收縮4%，中斷了之前四季的增長勢頭，全年經濟增長預測亦由原來的2至3.5%，下調到1至2%，意味本港GDP在2021年增長6.3%後，復蘇的動力比預期還要疲弱，並預期本周公布的失業率數字將進一步惡化。



不過，陳茂波認為毋須太悲觀，又稱只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長，又提到雖然難以控制外圍環境的變化，但只要做好風險管控及自身的工作，壓力和挑戰只會促使本港經濟更具彈性和韌力。



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定期覆檢後決定下調本港全年經濟增長預測

陳茂波於網誌提到，除了疫情的打擊，中美關係張力持續、國際地緣政治局勢緊張、外圍通脹升溫及加息趨勢，都困擾著全球以至本港的經濟前景，而受疫情影響，預計四月份的經濟數據仍然偏弱，經過最近的定期覆檢，決定將本港全年經濟增長的預測由原來的2至3.5%，下調到1至2%。

陳茂波料只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。（資料圖片）

料只要疫情持續回穩 失業率可望見底

他指出，下調經濟增長，意味本港GDP在2021年增長6.3%後，復蘇的動力比預期還要疲弱，而本周將發表的失業率是二至四月份數字，仍反映著疫情高峰期的狀況，故可以預期數字將進一步惡化，惟過去一個多月疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，料只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。

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料兩輪消費券可為經濟帶來1.2個百分點提振作用

他舉例指，新一輪消費券已於四月發放，本地四月份的零售和飲食業收益數字應可看到較明顯的回升，預計兩期的消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點的提振作用，而在包括新一輪保就業計劃等支援企業的措施支持下，營商信心也逐步回穩，四月香港PMI與中小企業務收益動向指數回升。

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做好風險管控及自身工作應對外圍變化

在全年經濟預測下調、失業率仍趨升，以及資金逐步外流的形勢下，他認為毋須太悲觀，只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長，又稱雖然難以控制外圍環境的變化，但只要做好風險管控及自身的工作，壓力和挑戰只會促使本港經濟更具彈性和韌力。

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市場逐步消化較快加息的風險

又以美國加息為例，他表示，難免會影響到全球資金流向、資產價格甚至經濟活動，也增添了企業及市民的貸款利息負擔，而這次加息速度較對上一次週期快及幅度較大，影響或會更大，他強調，市場也不斷在調整預期，逐步消化較快加息的風險，認為只要做好風險管理及應變預案，保持警惕、隨機應變，香港經濟即使在複雜多變的環境下亦能穩定前行。