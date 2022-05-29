爆疫｜Zentral前世今生　夜店股Magnum開設　現由內地家電商持有

中環德己立街酒吧Zentral疑爆疫，11名互不相識的顧客染疫，感染源頭未明。翻查資料，Zentral來頭甚猛，母公司為上市時風頭一時無兩的「夜店第一股」Magnum，公司於上市1年後旋即賣盤予內地家電商奧克斯，現已易名為「奧克斯國際」。



資料顯示，當年奧克斯曾逆市斥資1440萬元續租Zentral舖位，並承認是以較高價格繼續租用，形容顯示集團對香港前景投以「信心一票」。Zentral亦經常找來出名人士「撐場」，如藝人高海寧、莊思敏等，亦曾出席過深受夜蒲人士歡迎的Zentral之活動。



▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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Magnum創夜店上市先河 為集資開設Zentral

Zentral前身由Magnum Entertainment Group（Magnum）經營，Magnum不單是香港首個「夜蒲股」，亦是香港耀才證券主席葉茂林旗下夜店集團。翻查資料，Magnum早在2014年招股上市，計劃集資1.26億元，當日集資所得部份就是用開設日前爆疫的Zentral。當時獲近3,600倍超額認購，曾一度是本港新股史上的「超購王」，首日股價更勁升90%，及後Zentral在2014年12月開幕。

Magnum曾經風靡一時，旗下擁有多間夜店，包括當年的著名「蒲點」Magnum Club。Magnum Club當年豪擲半億打造全蘭桂坊獨有的升降舞台，開慕當日「賭王」何鴻燊女兒何超雲亦曾到場，亦曾是電影《喜愛夜蒲》的取景地。過去亦有不少名人到訪，例如曾為國際知名歌手Rihanna舉辦音樂紀錄片全球首映發佈會。

資料顯示，2014年時Magnum Club周六男女劃一收費450元，但為吸引男士光顧，部份妙齡美女則可免費入場。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



上市一年多已賣盤 易名奧克斯

不過，在上市一年多後，Magnum已旋即賣盤，當時大股東葉茂林將其所持近7成股權，售予內地家電集團奧克斯董事長鄭堅江，套現4億元。及後在2015年9月，Magnum正式易名為現時的奧克斯。

公司易主約半年後，旗下兩間夜店已宣布結業，當時稱Magnum Club及Zentral將成為業務支柱。然而，在2019年8月，Magnum Club亦結業。

2019年曾逆市高價續租 莊思敏曾到賀

在2019年，奧克斯曾宣布，逆市斥資1440萬元續租Zentral舖位，並承認以較高價格繼續租用，形容顯示集團對香港前景投以「信心一票」。據奧克斯公布其截至2021年9月底止的6個月、包括Zentral夜店業務在內的中期業績，公司成功扭虧為盈，期內錄得864.1萬盈利，期內營業額則按年增22%至1.68億元。

資料顯示，不少藝人亦曾訪到Zentral，例如高海寧、莊思敏等，曾在2018年出席Zentral的三周年慶祝派對。而去年Zentral亦曾舉辦活動，微辣藝人葉佩男及葉思男有份出席。