「畫壇神童」劉見之奪傑出學生獎　望藝術可啟發與感動他人

香港傑出學生選舉結果今日(28日)出爐,李穎希是其中一位得獎者,現正就讀中五的她,於疫情前常到柬埔寨做義工,但近年受疫情影響未能離港,她則成立學生義工組織SimplyShare,幫助本地貧困學生,並與其他義工團體合作,為基層學童舉辦興趣班。



劉見之同樣於今屆獲選傑出學生,他從小便參與世界各地的藝術展覽及比賽,更多次獲獎,早有「畫壇神童」稱號。他坦言,本地藝術發展有太多經濟考慮,自己有意攻讀建築,其中一部份原因亦是出於經濟考慮。他又認為香港人欣賞藝術,通常都離不開「打卡」,認為「藝術可以係好多嘢」。



聖保羅男女中學李穎希︰義工經歷體會快樂原來好簡單

正於聖保羅男女中學就讀中五的李穎希,初中時跟隨教會到柬埔寨做義工,她形容當地人生活雖貧困,但仍時常面帶笑容,令她明白到「快樂原來好簡單」。之後連續三年亦有再到柬埔寨做義工,幫助當地小朋友。

直到2020年疫情爆發,無法離港再到柬埔寨,李穎希助人熱誠未有減退,她更與妹妹及一位同學成立學生義工組織SimplyShare,致力於幫助本地基層學生,與其他義工團體合作,為學童舉辦興趣班等。

李穎希疫情前常到柬埔寨做義工,但近年受疫情影響未能出國,她則成立了學生義工組織SimplyShare,幫助本地貧困學生。(盧翊銘攝)

她憶述當年第一次向其他組織尋求合作,仍是初中學生的她打了電話給七間機構,才找到深水埗救世軍願意與她合作,而組織發展至今已有30名成員,另外亦有過百名學生曾參與義工服務。李穎希認為,對她而言最開心的便是見到受助兒童、家長的微笑,令她感到由衷快樂。

「畫壇神童」劉見之︰藝術不單局限於畫布 更可為世界作出貢獻

於拔萃男書院就讀十年級的劉見之,出生藝術家庭,在爸爸劉浩昌栽培下,四歲時便獲得第一個國際繪畫大獎,有「畫壇神童」稱號,他亦成為今屆香港傑出學生。

劉說,一直認為藝術可啟發與感動他人,從小便開始參與橫跨世界各地的藝術展覽及比賽,更多次獲獎,例如去年便獲得International Children’s Exhibition of Fine Arts in Lidice - Rose of Lidice Medal與small Montmartre of Bitola - Gold Prize等多個獎項,他提到兒時參與一場救助瀕危動物的慈善拍賣會,令他明白到藝術不單局限於畫布,更可為世界作出貢獻。

劉見之認為藝術可啟發與感動他人,期望可用藝術貢獻社會。(盧翊銘攝)

本地藝術發展有太多經濟考慮 有意在建築方面進修

對於香港本地藝術發展,他認為,西九文化區的M+及故宮博物館都是一個好的起步,但他認為本地藝術發展仍有很大進步空間,政府亦應向本地藝術家提供更多支援,例如以舉辦畫展的方式,協助他們提高曝光率,令更多人可以認識到他們。

劉見之又慨嘆本地藝術發展上有太多經濟考慮,自己有意在建築方面進修,其中一部份原因亦是出於經濟考慮。他又認為香港人欣賞藝術,通常都離不開「打卡」,但他認為「藝術可以係好多嘢」,指藝術可令人反思,藝術不止是紀錄的工具,亦是藝術家表達自己的第二個語言。

香港傑出學生選舉今屆共有共有385名學生參與,並有七名得獎者,有別於往年大多有十位得獎者。品格教育協會聯會主席馬時亨指他們的評審較為嚴格,所以今屆只有七名得獎者,他認為社會不應單注重學術成績,亦應留意學生社會參與及其他方面成就。

今屆傑出學生選舉得獎者全名單︰



.劉見之 拔萃男書院

.駱家熙 拔萃男書院

.李穎希 聖保羅男女中學

.李鈞瀚 聖保羅男女中學

.余彥朗 聖保羅男女中學

.蔡芍瑩 瑪利諾修院學校(中學部)

.魏國邦 漢基國際學校