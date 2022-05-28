「畫壇神童」劉見之奪傑出學生獎　望藝術可啟發與感動他人

香港傑出學生選舉結果今日（28日）出爐，李穎希是其中一位得獎者，現正就讀中五的她，於疫情前常到柬埔寨做義工，但近年受疫情影響未能離港，她則成立學生義工組織SimplyShare，幫助本地貧困學生，並與其他義工團體合作，為基層學童舉辦興趣班。



劉見之同樣於今屆獲選傑出學生，他從小便參與世界各地的藝術展覽及比賽，更多次獲獎，早有「畫壇神童」稱號。他坦言，本地藝術發展有太多經濟考慮，自己有意攻讀建築，其中一部份原因亦是出於經濟考慮。他又認為香港人欣賞藝術，通常都離不開「打卡」，認為「藝術可以係好多嘢」。



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聖保羅男女中學李穎希︰義工經歷體會快樂原來好簡單

正於聖保羅男女中學就讀中五的李穎希，初中時跟隨教會到柬埔寨做義工，她形容當地人生活雖貧困，但仍時常面帶笑容，令她明白到「快樂原來好簡單」。之後連續三年亦有再到柬埔寨做義工，幫助當地小朋友。

直到2020年疫情爆發，無法離港再到柬埔寨，李穎希助人熱誠未有減退，她更與妹妹及一位同學成立學生義工組織SimplyShare，致力於幫助本地基層學生，與其他義工團體合作，為學童舉辦興趣班等。

李穎希疫情前常到柬埔寨做義工，但近年受疫情影響未能出國，她則成立了學生義工組織SimplyShare，幫助本地貧困學生。（盧翊銘攝）

她憶述當年第一次向其他組織尋求合作，仍是初中學生的她打了電話給七間機構，才找到深水埗救世軍願意與她合作，而組織發展至今已有30名成員，另外亦有過百名學生曾參與義工服務。李穎希認為，對她而言最開心的便是見到受助兒童、家長的微笑，令她感到由衷快樂。

「畫壇神童」劉見之︰藝術不單局限於畫布 更可為世界作出貢獻

於拔萃男書院就讀十年級的劉見之，出生藝術家庭，在爸爸劉浩昌栽培下，四歲時便獲得第一個國際繪畫大獎，有「畫壇神童」稱號，他亦成為今屆香港傑出學生。

劉說，一直認為藝術可啟發與感動他人，從小便開始參與橫跨世界各地的藝術展覽及比賽，更多次獲獎，例如去年便獲得International Children’s Exhibition of Fine Arts in Lidice - Rose of Lidice Medal與small Montmartre of Bitola - Gold Prize等多個獎項，他提到兒時參與一場救助瀕危動物的慈善拍賣會，令他明白到藝術不單局限於畫布，更可為世界作出貢獻。

劉見之認為藝術可啟發與感動他人，期望可用藝術貢獻社會。（盧翊銘攝）

本地藝術發展有太多經濟考慮 有意在建築方面進修

對於香港本地藝術發展，他認為，西九文化區的M+及故宮博物館都是一個好的起步，但他認為本地藝術發展仍有很大進步空間，政府亦應向本地藝術家提供更多支援，例如以舉辦畫展的方式，協助他們提高曝光率，令更多人可以認識到他們。

劉見之又慨嘆本地藝術發展上有太多經濟考慮，自己有意在建築方面進修，其中一部份原因亦是出於經濟考慮。他又認為香港人欣賞藝術，通常都離不開「打卡」，但他認為「藝術可以係好多嘢」，指藝術可令人反思，藝術不止是紀錄的工具，亦是藝術家表達自己的第二個語言。

香港傑出學生選舉今屆共有共有385名學生參與，並有七名得獎者，有別於往年大多有十位得獎者。品格教育協會聯會主席馬時亨指他們的評審較為嚴格，所以今屆只有七名得獎者，他認為社會不應單注重學術成績，亦應留意學生社會參與及其他方面成就。

今屆傑出學生選舉得獎者全名單︰



．劉見之 拔萃男書院

．駱家熙 拔萃男書院

．李穎希 聖保羅男女中學

．李鈞瀚 聖保羅男女中學

．余彥朗 聖保羅男女中學

．蔡芍瑩 瑪利諾修院學校（中學部）

．魏國邦 漢基國際學校

