中環Zentral酒吧爆疫　蘭桂坊有餐廳客人失約　兩女調頭走：好驚

中環德己立街酒吧「Zentral」十一名互不相識顧客染疫，源頭未明。有位於「Zentral」所在蘭桂坊加州大廈附近的餐廳表示，部份食客因擔心疫情取消預約，直言事件對生意有影響。雖然今晚（28日）周末蘭桂坊人流未大減，但有本打算閒逛感受氣氛的市民聽到酒吧爆疫消息即轉頭離開：「都好驚㗎，呢度咁多人。」不過亦有市民無懼疫情，今晚特意到酒吧消遣：「無得擔心咁多，困咗咁耐都忍不住啦。」



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蘭桂坊人流不減 多間酒吧近爆滿

周末晚上約9時的蘭桂坊人流不減，多間酒吧亦幾乎爆滿，而門外亦有市民聚集。市民洪先生和朋友一同到蘭桂坊酒吧飲酒，他直言對上一次到酒吧已是去年，故「無得擔心咁多，困咗咁耐都忍不住啦，今晚特登過嚟㗎」。至於會否更小心防疫，他指會使用酒精消毒雙手，到太多人擠逼時或會離開，而且已接種三針疫苗：「好似運動場咁都除晒口罩啦，無得避」。

李小姐（右）及張小姐（左）指原本打算飯後到蘭桂坊閒逛感受氣氛，記者告知有酒吧爆疫後，二人立即轉頭離開蘭桂坊範圍。（廖雁雄攝）

兩女晚飯後到蘭桂坊 知悉爆疫「轉場」：去人較少地方

不過亦有市民坦言擔心疫情，即「調頭走」。李小姐及張小姐指原本打算飯後到蘭桂坊閒逛感受氣氛，二人稱沒有留意到有酒吧爆疫的新聞，記者告知後直言「都好驚㗎，呢度咁多人」二人並立即轉頭離開蘭桂坊範圍。不過張小姐指，雖然有爆疫消息，不過會繼續往酒吧消遣，會選擇到較少人地方。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



餐廳有一至兩枱客取消預訂 經理：一直做足防疫措施

有位於加州大廈附近的餐廳經理指，酒吧爆疫消息對生意亦有影響，「有啲人都驚，有一兩枱打嚟取消，對業界嚟講一定有擔心」。他強調其餐廳一直做足防疫措施，員工亦每日做快速測試。

有酒吧負責人稱生意影響不大：食肆都有群組啦

位於蘭桂坊的酒吧AKJ拾負責人簡先生認為，相關消息對生意影響不大，亦暫未有客人取消預約，相信做好防疫措施就可。他舉例指現時顧客進入酒吧前必須使用疫苗通行證及「安心出行」，而且食肆亦出現不少群組，「其實都係一樣」。

酒吧「AKJ拾」負責人簡先生認為，相關消息對生意影響不大，亦暫未有客人取消預約。（廖雁雄攝）

同業全部守規矩免停業：唔夠膽違規 一停就14日

簡先生強調，現時員工每日亦要做快速測試，開門前亦會進行消毒。被問到會否擔心政府再收緊酒吧營業要求，他相信政府會因應現時疫情走勢而決定，「酒吧多咗呢11人咁就叫大型爆發，食肆群組都可以傳去其他地方。」簡先生又指同業全部守規矩：「都唔夠膽違規，捉到一停就要停14日，又無得做生意，都無著數。」