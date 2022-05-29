觀塘、葵青、東區污水呈陽性　派24萬份檢測包　包括柏匯、星灣峰

政府今日（29日）表示，觀塘區、葵青區及東區有部份地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故會向相關地點派發24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括裕民中心、荔景邨，以及筲箕灣的港島．東18、柏匯及星灣峰。



政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所或存在隱性患者。

房屋署及當區的民政事務處將會陸續向相關地點的居民、清潔員工和物管員工，派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點包括：



觀塘區 — 裕民中心、凱德大廈、富麗花園、麗裕大廈、寶恩大廈、寶峯大廈、冠天閣、裕民大廈；雲漢街及瑞和街附近一帶住宅；通明街附近一帶住宅（見附件）



葵青區 — 荔景邨、浩景臺、賢麗苑及長安邨



東區 — 東熹苑、興東邨、東欣苑、欣景花園、東霖苑；大石街及成安街附近一帶住宅（見附件）



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。