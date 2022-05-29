疫苗通行證｜市民趕「死線」前打第三針　憂病毒變種打針無日無之

本港第三階段「疫苗通行證」將於周二（31日）實施，市民進入處所必須接種第三針疫苗。距離「死線」尚餘兩日，荃灣體育館苗疫接種中心今日（29日）有不少市民趕往接種中心打針，以滿足政府要求，有打工仔坦言，若非落實「疫苗通行證」，未必會打第三針，而且病毒不斷變種，對疫苗效果成疑。亦有市民慨嘆打針「無日無之」，不希望要長久接種疫苗。



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從事工程行業的鄧先生表示，由於公司有承接政府工程，因此需要按政府規定接種第三針疫苗，否則不可以進入地盤，他坦言若非有「疫苗通行證」，自己傾向「睇定啲先」，加上病毒不斷變種，未知現時的疫苗是否有效保護身體。

▼疫苗通行證一覽▼



鄧先生︰要打晒針先食得飯，都無計

鄧先生又指，政府以接種疫苗限制市民活動，將來一旦要打第四針，都是迫於無奈才接種，指「打針本身係預防病毒，但政府用打針嚟限制市民活動，係有啲奇怪，唔太合理，要打晒針先食得飯，都無計。」

有市民無打算打第四針 認為確診有自然抗體好過打針

馮先生與伴侶「趕尾班車」打針，以滿足政府要求，「打咗針心態上都定啲，大家都有打就少個憂慮」，對於有專家建議打第四針，他表示：「隨遇而安啦，如果法例規定要打咪打囉，但其實無打算打，如果確診有自然抗體仲好過打針。」

同場有家長帶子女接種疫苗，希望可以增強子女抗體，但認為打針「無日無之」，擔心長此下去要不斷打針，希望疫情盡快結束。