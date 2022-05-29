中環The Iron Fairies酒吧爆疫　 1男10女顧客確診　曾除口罩跳舞

本港周日（29日）新增237宗確診，衞生防護中心公布再有酒吧爆發群組感染，中環The Iron Fairies酒吧共11人確診，涉及一男10女，患者年齡介乎24至39歲。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當晚顧客有喝酒、聊天，甚至脫口罩周圍走、跳舞，故相信病毒經飛沫傳播，或出現超級傳播者造成空氣傳播，釀成爆發。當局今午已聯同食環署、機電署到現場進行調查。



中環華懋荷李活中心LG層的The Iron Fairies酒吧爆疫，共發現11宗個案，涉及一男10女，患者年齡介乎24至39歲。患者均曾在5月21日晚上9時至翌日凌晨2時期間光顧，其中九名患者於5月23日至26日發病。全部患者已打針，當中五人打兩針，六人打三針。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 14

或有超級傳播者造成空氣傳播

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，經初步調查發現，當晚大部分顧客沒有進食，但有喝酒、聊天，以及脫下口罩周圍走、跳舞，人與人之間有接觸。因此當局相信病毒經飛沫傳播，亦有可能出現超級傳播者造成空氣傳播，並釀爆發。

此外，當局已對首宗個案進行初步基因分析，發現為L452R陰性，相信是本地流行病毒株導致爆發。他又指，昨晚已就地點發出強檢通告，最早個案於5月23日出現病徵，懷疑有個案未呈報或進行檢測，當局將密切留意是否有更多個案，不排除未來兩日再有更多感染個案。

當局今午亦聯同食環署、機電署進行現場調查。詳細結果需待當局現場視察，取得環境樣本，以及機電署調查通風系統及設備後才有定論。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



+ 13

兩家爆疫酒吧 同時段約700顧客

至於The Iron Fairies爆疫與另一酒吧Zentral群組是否有關？歐家榮表示，初步調查找不到兩間酒吧的流行病學關聯。雖然兩間酒吧的爆發時間差不多在同一時段，但並無發現有患者在當晚前往兩間酒吧，相信是兩個群組的個案沒有關係。當局已要求兩間酒吧提供疫苗通行證資料，暫時知道相關時段合共有700名顧客。

而被問到兩間酒吧有否違反防疫條例？歐家榮指，需交由相關部門搜集資料並作評估。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



本港新增237宗個案，當中108宗為核酸檢測陽性個案，129宗為快測陽性個案。今日新增個案中，有37宗為輸入個案，分別有七宗美國、四宗澳洲、四宗新加坡，三宗加拿大，三宗津巴布威、三宗英國，兩宗荷蘭，兩宗菲律賓，兩宗印度、一宗加拿大、一宗泰國、一宗紐西蘭，一宗台灣、一宗阿聯酋、一宗巴基斯坦，以及一宗韓國。

其中有兩宗輸入個案在第12日在社區檢測中心發現，包括一名68歲及51歲男子。他們分別在5月16日於泰國及加拿大抵港，5月23日完成酒店檢疫，並在5月27日檢測陽性。兩人的CT值分別為40及34，兩人均已接種三針及沒有出現病徵。第五波累計共119萬9464宗個案。