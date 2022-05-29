中環酒吧Zentral確診群組增至15人　有染疫顧客僅排隊無入內

撰文：陳栢麟
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衞生署今日（29日）公布新增237宗確診個案，酒吧群組繼續爆發，中環加州大廈4樓的樓上酒吧「Zentral」再增加四人確診，暫累計共有15宗，涉10男5女。衞生防護中心引述其中一名確診者稱，5月21日晚由於太多人，僅在外面排隊而無進入，卻仍中招，推斷該患者當時曾接觸其他顧客，不排除可能在門口同他人有接觸時受感染。

當晚其中一名染疫23歲男酒客為兼職籃球教練，在5月24日到元朗博愛醫院鄧佩瓊中學籃球隊教波，訓練班再多一名學生快測陽性，群組累計有七宗個案。衞生防護中心指全港學校上周共呈報104宗確診個案，涉及89間學校，累計學生陽性率為0.011%；教職員陽性率則為0.016%，形容水平平穩。

▼5月28日　中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

確診顧客10男5女　最細只15歲

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日疫情記者會，公布Zentral群組最新情況稱，新增四宗確診個案，群組累計15宗，涉10男5女，年齡介乎15至29歲，全部都曾於5月21日晚上11時至5月22日凌晨兩時期間到訪。

歐透露，其中一名確診者稱無進入酒吧，僅在外面排隊亦已中招，推斷當時曾有接觸其他顧客，不排除可能在門口同他人有接觸時受感染。

▼5月28日　中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼

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料屬本地流行病毒株　3名患者家人快測陽性

歐續指，確診的15人全部有打針，當中14人病徵輕微，發病時間介乎5月20日至5月26日，其中三人的家人事後快測陽性。初步基因分析，最先個案的樣本都是L452 陰性，應是本地流行的病毒株，而部門昨日到酒吧調查時取得25個環境樣本，分別採集於酒吧枱、間板、空氣清洗機、洗手間、門柄、通風系統等，結果全部陰性，但有一個於廁所取得的樣本結果為不確定，而機電署人員已做空氣量度，結果有待分析。

籃球訓練班其餘學生需家居檢疫

至於23歲染疫男酒客任教籃球訓練班的元朗博愛醫院鄧佩瓊中學，班中30名學生中再多一名學生快測陽性，群組累計有七宗個案。

歐表示，籃球隊訓練主要集中於5月24日下午，其中一名學生是近期康復者；其餘無染疫學生需家居檢疫七天至下本周五（6月3日），因有爆發涉及風險較高，暫時不可上學，已要求學校徹底清潔，署方會留意其他班級明天的快測情況。

歐家榮：學校個案陽性率水平平穩

學校多個群組爆發，歐對此披露更多學校檢測數據，他指學校上週共呈報104個案，涉及89間學校，學生佔84宗，教職員則佔20宗，而每天平均有78.5萬學生接受檢測，累計陽性率為0.011%；教職員平均每日有12.5萬人進行快測，累計陽性率則為0.016%，形容水平平穩。

▼5月29日　衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

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▼5月29日　衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

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▼5月28日　中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼

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