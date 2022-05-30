中環爆疫酒吧邀DJ表演　蘭桂坊協會：法例無明確界定促釐清

先後有兩間中環酒吧爆發新冠病毒感染群組，更有酒吧曾邀請DJ在現場「搞氣氛」，而網上就有影片顯示不少人無戴口罩高歌跳舞。蘭桂坊協會總監張素媚表示，政府制定法例時，未有界定DJ打碟是否屬於現場表演，事後向食環署查詢，才獲告知DJ打碟、播放音樂屬現場表演，促請政府釐清法規要求。



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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已提醒顧客必須佩戴口罩 業界非常認真對待

張素媚今日（30日）在港台《千禧年代》表示，雖然酒吧防疫措施已刊憲，但未必逐項詳列。對於有業界質疑持牌DJ純粹播歌，能否歸類為表演而未有相關指引，她稱曾向食環署查詢，對方表示DJ打碟、播歌同屬現場表演，但法例沒有列明，希望政府與業界商討，在平衡生意及防疫抗疫層面後，容許與客人保持距離、有戴口罩的DJ 繼續播歌。

張又指，酒吧在顧客入場時會提供口罩套，已提醒必須佩戴口罩，政府執法部門亦不時巡查，一旦發現有客人離開座位無戴口罩，處所會被罰停業，故非常認真對待，但仍有小部分顧客在消遣期間或一時忘形，忘記離開座位時要戴口罩，已再三提醒業界要嚴格遵守規定。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



業界︰零收入苦日子銘記於心 大部分酒吧嚴遵守規定

她認為，酒吧業深受疫情打擊，零收入的苦日子銘記於心，大部分酒吧一直嚴格遵守政府防疫規定，但人與人接觸有傳播病毒風險，相信市民接種疫苗築起有效屏障，只要風險可控，配合防疫要求，顧客仍可安心光顧酒吧。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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質疑「破地獄」是否現場表演？促列清晰指引

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在商台《在晴朗的一天出發》表示，約有一成酒吧有駐場DJ播音樂，較多集中在中環區，認為DJ打碟是否屬現場表演是不同角度問題，但應該跟足防疫規定，包括戴好口罩及保持適當距離，不禁質疑「殯儀館有道教儀式、吹『啲打』、破地獄，算不算現場表演？」希望法例上清晰列明指引。他又認為，DJ應視作音樂從業員，而非表演者，放寬相關活動的防疫要求。

他又指，酒吧如容許顧客在場跳舞，要另外申請牌照，在場內劃分指定跳舞區域，但現時已很少酒吧會申請相關牌照，亦不會刻意劃出跳舞區，故難以界定顧客是否正在跳舞，認為現時防疫法例存在灰色地帶。