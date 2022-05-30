中環爆疫酒吧顧客違規除口罩跳舞　一間有DJ在場表演　情況非單一

中環蘭桂坊酒吧The Iron Fairies及Zentral爆疫，衞生署衞生防護中心昨日（29日）指，The Iron Fairies上周六（21日）爆疫當晚，有顧客脫口罩周圍走、跳舞；網上有宣傳海報顯示，同一晚爆疫的Zentral，有酒吧表演DJ在現場「搞氣氛」，影片顯示不少人也無戴口罩高歌跳舞。兩酒吧已有共26顧客確診，爆疫當晚共有約800人光顧。



酒吧5月19日重開，可營業至凌晨2時，但場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。根據該到Zentral的酒吧表演DJ社交網站資料，他們在酒吧重開後已到至少五間中環及尖沙咀酒吧「搞氣氛」，其中一間酒吧在宣傳中寫明「佢地嘅個人風格將帶你隨音樂一齊擺動」。



持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，DJ純粹播歌，能否歸類為表演未有相關指引。他指即使有人違規，都不能「一竹篙打一船人」，強調業界大部份都好自律，呼籲大眾不要被政府引導，誤以為酒吧爆發「好誇張」。



派對聯絡人未有否應當晚活動

中環酒吧Zentral爆發群組感染，15名上周六（21日）曾到過酒吧的顧客確診，根據宣傳海報顯示，活動於5月21日舉行，以兩名DJ作招徠，分別是DJ KY及M.O.D.E，收費200元可獲兩杯飲品，並印有疑似負責人的電話。

不過有關DJ在社交網站片段所見，她在台上表演時除口罩，又大搞氣氛，台下顧客一樣無戴口罩，集體跳舞及飲酒。

《香港01》向致電查詢，問到當晚是否有安排DJ到場，他未有否認，僅稱需時了解，由於Zentral出現確診個案，正跟進當晚情況。據了解，Zentral原訂上周六（28日）有樂隊表演派對，但因為爆疫需要停業消毒，活動將會改期至6月4日。

蘭桂坊多間酒吧疑有DJ打碟、酒客除罩跳舞

《香港01》翻查不同社交媒體，發現在過去一周，蘭桂坊均有部份酒吧舉辦派對，當中有DJ現場打碟，舞池內有大批男女跳舞，不少人都沒有戴上口罩，亦有不少人舉杯暢飲。

以DJ KY為例，其Facebook列出的海報顯示，由5月19日起已到過4間酒吧「搞氣氛」，其中一場針對國際學校學生；另有片段顯示，她曾到另一酒吧「搞氣氛」，即至少有五間。其中一間她在上周五到場的尖沙咀諾士佛臺酒吧，在Facebook宣傳就指：

準備好同 DJ KY & Elsie 一齊渡過哩個電子節拍強勁嘅週末? 佢哋嘅個人風格將帶動你隨音樂一齊擺動，絕無冷場！ 尖沙咀諾士佛臺一間酒吧

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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梁立仁質疑DJ純粹播歌是否屬表演

一直為業界發聲的持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，DJ純粹播歌，能否歸類為表演未有相關指引。他又指即使有人違規，都不能「一竹篙打一船人」，強調業界大部份都好自律，而若果最終證明是有違規行為，都有法例規管。

一個人播歌危險性有幾大？ 持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁

他續指，過去兩年反映政府對酒吧業界有點「針對性」，重申不少處所重開都有小型群組爆發，呼籲大眾不要太緊張，亦不要被政府引導，誤以為酒吧爆發「好誇張」。

食環署：會在全港各區加強巡查

食環署回覆傳媒查詢時，未有回應安排DJ表演是否違規，只重申根據《預防及控制疾病規例》，酒吧仍然禁止進行任何現場表演及跳舞活動。署方又指，會繼續在全港各區加強巡查，確保餐飲處所或酒吧等負責人、員工及顧客，嚴格遵從防疫規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低病毒在相關處所傳播的風險。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



現行規定：酒吧/酒館場內禁止任何表演及跳舞活動

根據現行規定，在5月19日至6月1日期間，酒店/酒館則可於每天上午五時至翌日凌晨一時五十九分營業，每枱最多四人，顧客人數為處所容納量上限的75%，場內禁止進行任何現場表演及跳舞活動。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

