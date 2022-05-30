九巴六月推夜間半價優惠 須使用八達通卡乘搭19條指定路線
撰文：馬煒傑
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九巴宣布推出夜間半價乘車優惠，由6月1日至30日，乘客只要以八達通卡於每日晚上八時後至尾班車期間，乘搭十九條指定路線前往指定方向，可享有半價優惠。半價優惠會以「先搭後回贈」的方式，在乘車後十個至三十個工作天內，透過八達通App或前往八達通服務站拍卡，便可領取相等於已付車資的半價差額。
隨著社交距離措施放寬，九龍巴士推出夜間半價乘車優惠，乘客由6月1日至6月30日，以成人、學生或小童八達通卡等，於每日晚上八時後至尾班車期間，乘搭十九條指定路線前往指定方向，可以半價享受優質的巴士旅程。乘客在乘搭有關路線時同時可享有轉乘優惠及其他車資優惠。
即睇指定路線及方向名單：
乘客持八達通卡的乘客於活動期內以「 先搭後回贈」的方式，乘搭十九條指定路線時須確保有足夠餘額，上車時先繳付原有車資，再於十個工作天至三十日內透過八達通App或前往八達通服務站，領取相等於已付車資的半價差額。
乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。
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