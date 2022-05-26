九巴及龍運展開勞資加薪談判　今舉行首輪會議工聯會要求加薪7%

九巴及龍運巴士員工凍薪兩年，九巴及龍運工會代表今日（26日）與兩巴管理層舉行首次加薪談判，勞方提出兩巴為全體員工加薪7%。

工會代表指，資方在會上並無駁斥或回應他們的提議，僅多番提及營運上的困難；料資方管理層與另一工會的加薪會議將在約兩至三周後進行。



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工聯會提出全體員工加薪7%

工聯會汽車交通運輸業總工會九巴及龍運分會今日與九巴及龍運管理層會面，工會提出全體員工加薪7%的要求。工會指，因應公務員薪酬趨勢調查委員會，近期公布薪酬趨勢淨指標為2至7%之間，故參考有關數據，提出加薪7%的要求。

工會指出，過去兩年兩巴員工不單面對凍薪，亦因疫情期間巴士減班，加班補水收入減少，同時受削減福利及壓縮人手等措施衝擊。九巴在2021年錄得除稅後盈利約一億元，工會認為資方應與員工分享成果。

另提多項改善福利待遇要求 包括為車長設立每年增薪點

工會除提出為全體員工加薪7%，亦提出多項改善員工福利待遇要求，如為車長設立每年增薪點、將退休員工配偶乘車證的申請門檻降至60歲等。

疫情下有員工收入少一萬 盼資方加薪免通脹蠶食收入

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰指，疫情下員工收入平均減少3000至10000元，坦言員工「好慘」。以站長為例，過往每日工作10至11小時，受疫情影響，工時減至每日8小時，每月收入頓減5000元。他希望管理層答應加薪要求，以免通脹蠶食員工收入。

資方代表僅強調經營困難

黎兆聰透露，管理層在會上多番提及經營上的困難，如港鐵過海段通車後，客量有所減少、油價高企等問題，惟並無駁斥或回應他們的提議，只是聆聽工會的說法及要求。黎兆聰表示，料下一輪九巴與另一工會的加薪會議，會在兩三星期後召開。

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