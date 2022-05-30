九巴凍薪兩年　工會要求加薪不少於5%　簽名行動獲約2200工友支持

九巴員工凍薪兩年，有工會在月中提出，今年度九巴員工底薪加薪不少於5%，以追回凍薪兩年的幅度，並為月薪員工設立年資增薪點。工會今日（30日）前往九巴位於荔枝角的公司總部，將半個月來收集到約2200名九巴員工支持相關要求的簽名，交予九巴公司代表。



工會冀追回凍薪兩年幅度 另設年資增薪點

香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會在月中舉行2022年度薪酬及期望發佈會，並在會上提出多項訴求，其中要求資方本年度為員工底薪加薪不少於5%，以追回凍薪兩年的幅度，另為月薪員工設立「年資增薪點」。

今早已交簽名予九巴公司代表

工會其後發起「底薪加薪不少於5%及設立「年資增薪點」」訴求簽名行動，截至今早七時，工會在半個月內收集到約2200 名九巴員工的簽名，並在今午前往九巴位於荔枝角寶輪街九號的公司總部，將員工簽名交予九巴公司代表。工會促九巴正視員工的訴求。