九巴及龍運凍薪兩年　工會促今年度加薪不少於5%　另設年資增薪點

九巴及龍運巴士員工凍薪兩年，香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會今日（13日）發布「九巴及龍運員工2022年度薪酬及期望調查」結果，逾三成半人期望薪酬加幅為3至5%，近三成人希望加幅為6至7%；逾七成半人表示因應通脹期望會加薪。

工會指出，九巴近五年均有不俗的實際盈利，加上第五波疫情緩和，出行人流增加，相信九巴及龍運有能力及條件為員工加薪。工會提出，九巴及龍運今年度為員工底薪加薪不少於5%，並為月薪員工設立年資增薪點。



九成人疫下收入減少 員工難抵通脹望加薪

香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會今年1月至5月進行九巴及龍運員工2022年度薪酬及期望調查，共收回999份有效問卷。結果顯示，逾七成半人對過去兩年凍薪感不滿，有九成人稱現時每月收入比疫情前減少，當中逾半減少三四成。

在加薪幅度上，35.2%受訪者期望加幅為3至5%；27%受訪者期望加幅為6至7%。在期望加薪原因方面，有76.9%人將通脹因素放於加薪原因首位。事實上，今年3月的各類綜合物價指數組成項目，均有按年升幅，當中基本食品更按年上升7.6%。

勞聯副主席儲漢松相信九巴及龍運巴士有能力及條件於本年度為員工加薪。（江麗盈攝）

要求底薪加幅不少於5%

勞聯副主席儲漢松指，據過去五年的年報，九巴每年都有不俗的實際盈利，即使在2020至2021年疫情期間，九巴資產淨值增長達6億元、盈利約1億元，即實際盈利達7億。

儲漢松稱，現時疫情放緩，社交距離措施逐步放寬，學校亦已復課，市面出行人流逐漸恢復，料九巴及龍運的營業額有好轉，相信資方有能力及條件為員工加薪，建議九巴及龍運今年度員工的底薪加幅不少於5%，以追回過去兩年的凍薪。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠指，疫情下大部份車長收入較疫情前減少兩三成。（江麗盈攝）

倡設年資增薪點留住人才

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠指，疫情下九巴及龍運多條路線縮減班次，甚或停運，直接影響車長收入。他坦言，車長工作是靠長工時換高工薪，少了加班工作的「補水」，大部份車長的月入只靠底薪，較疫情前的收入減少兩三成。

他提到，年資長的車長與新入職車長底薪相差不遠，難以留住人才，故提出九巴及龍運應為月薪員工設年資增薪點，以每月加薪50元計算，一年底薪可增加1200元。他稱，上周已去信九巴，期望盡快與工會商討。若九巴不回應，不排除會採取任何形式的行動。

勞工界議員周小松則指，留意到調查中逾6成受訪者月入不足2萬元，當中不乏是家庭支柱；在疫情期間，他們每日接觸過千乘客，承受染疫風險及經濟壓力，敦促九巴及龍運今年度為員工加薪。

車長入行20年疫下無補水生活拮据

車長李先生入行20年，底薪約1.9萬元，疫情影響加班補水，收入只靠底薪，較疫情前的月入少5000元。他與妻子育有四名孩子，亦要照顧自己的母親，加上每月交逾萬租金，生活非常拮据，教育是一大支出，現時孩子的課外活動及興趣班亦因無力支付費用而暫停。

九巴則澄清，根據2021年度業績公布，2021年錄得除稅後盈利約港幣一億元，較2020年下跌港幣一億元。若2020年撇除政府資助及一次性收益，九巴實際錄得近七億港元虧損。