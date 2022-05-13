九巴及龍運凍薪兩年 工會促今年度加薪不少於5% 另設年資增薪點
九巴及龍運巴士員工凍薪兩年，香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會今日（13日）發布「九巴及龍運員工2022年度薪酬及期望調查」結果，逾三成半人期望薪酬加幅為3至5%，近三成人希望加幅為6至7%；逾七成半人表示因應通脹期望會加薪。
工會指出，九巴近五年均有不俗的實際盈利，加上第五波疫情緩和，出行人流增加，相信九巴及龍運有能力及條件為員工加薪。工會提出，九巴及龍運今年度為員工底薪加薪不少於5%，並為月薪員工設立年資增薪點。
九成人疫下收入減少 員工難抵通脹望加薪
香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會今年1月至5月進行九巴及龍運員工2022年度薪酬及期望調查，共收回999份有效問卷。結果顯示，逾七成半人對過去兩年凍薪感不滿，有九成人稱現時每月收入比疫情前減少，當中逾半減少三四成。
在加薪幅度上，35.2%受訪者期望加幅為3至5%；27%受訪者期望加幅為6至7%。在期望加薪原因方面，有76.9%人將通脹因素放於加薪原因首位。事實上，今年3月的各類綜合物價指數組成項目，均有按年升幅，當中基本食品更按年上升7.6%。
要求底薪加幅不少於5%
勞聯副主席儲漢松指，據過去五年的年報，九巴每年都有不俗的實際盈利，即使在2020至2021年疫情期間，九巴資產淨值增長達6億元、盈利約1億元，即實際盈利達7億。
儲漢松稱，現時疫情放緩，社交距離措施逐步放寬，學校亦已復課，市面出行人流逐漸恢復，料九巴及龍運的營業額有好轉，相信資方有能力及條件為員工加薪，建議九巴及龍運今年度員工的底薪加幅不少於5%，以追回過去兩年的凍薪。
倡設年資增薪點留住人才
香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠指，疫情下九巴及龍運多條路線縮減班次，甚或停運，直接影響車長收入。他坦言，車長工作是靠長工時換高工薪，少了加班工作的「補水」，大部份車長的月入只靠底薪，較疫情前的收入減少兩三成。
他提到，年資長的車長與新入職車長底薪相差不遠，難以留住人才，故提出九巴及龍運應為月薪員工設年資增薪點，以每月加薪50元計算，一年底薪可增加1200元。他稱，上周已去信九巴，期望盡快與工會商討。若九巴不回應，不排除會採取任何形式的行動。
勞工界議員周小松則指，留意到調查中逾6成受訪者月入不足2萬元，當中不乏是家庭支柱；在疫情期間，他們每日接觸過千乘客，承受染疫風險及經濟壓力，敦促九巴及龍運今年度為員工加薪。
車長入行20年疫下無補水生活拮据
車長李先生入行20年，底薪約1.9萬元，疫情影響加班補水，收入只靠底薪，較疫情前的月入少5000元。他與妻子育有四名孩子，亦要照顧自己的母親，加上每月交逾萬租金，生活非常拮据，教育是一大支出，現時孩子的課外活動及興趣班亦因無力支付費用而暫停。
九巴則澄清，根據2021年度業績公布，2021年錄得除稅後盈利約港幣一億元，較2020年下跌港幣一億元。若2020年撇除政府資助及一次性收益，九巴實際錄得近七億港元虧損。