佔旺女村長涉小欖非禮女囚友　趁沐浴時碰對方下體　裁2罪成

正因另案在服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉服刑期間在小欖精神病治療中心，兩度非禮17歲女囚友，其中一次更趁二人全裸洗澡時，攬著對方並觸碰其下體。畢否認兩罪受審，裁判官今日（30日）裁決時，信納女囚友說法，反指被告說法令人費解，裁定被告兩罪均罪成。辯方指，被告有輕度弱智，現正接受心理及精神治療。裁判官決定先替她索取心理及精神科報告再作判刑，案件押後至6月15日。



被告畢慧芬（25歲）被控於2021年2月8日至23日兩度在小欖精神病治療中心非禮女子X。

女被告畢慧芬被裁定2項非禮罪成。(資料圖片)

相識1至2日問可否成女友

控方案情指，被告及X在小欖精神病治療中心扣押時認識對方，惟被告與X認識1、2日，便詢問她「可唔可以做佢女朋友」，X不勝被告煩擾敷衍答應。後來，二人在日間活動中心時，被告突然親X她的嘴及臉。

淋浴時稱不捨得事主

及後，X在沖涼房淋浴時，向被告表示她將會轉回勵敬懲教所扣押，被告卻突然稱不捨得她，突然攬著她，更舔她的嘴及用手指撥弄她下體，而當時二人均全身赤裸。

被告自辯時承認二人均有在控罪所述的場合出現，但卻沒發生非禮行為。

官信納事主X說法

裁判官裁決時，信納X的說法，認為X口供沒有矛盾。就日間活動中心事件而言，裁判官認為，若X要誣衊被告，何須複雜化事件，提及早前被告曾要求她成為其女友？

被告聲稱沖涼房借沐浴露予X

被告聲稱她在沖涼房違規借沐浴露予X後，X卻突然大叫，後來有懲教人員進入沖涼房，但及後離開。裁判官認為，若有此事，懲教人員進入沖涼房後，應會查問X為何大叫，被告也理應查問X為何這樣做，所以認為被告說法令人費解。

案件編號：WKCC457/2022