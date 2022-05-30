第三針｜疫苗通行證第三階段將實施　有趕打疫苗市民指為出入場所

「疫苗通行證」第三階段即將實施，屆時市民進入食肆堂食及表列處所一般需接種三劑新冠疫苗。今早（30日）在界限街體育館的社區疫苗接種中心，門外無人排隊打疫苗，市民可以直入中心接種疫苗。資料顯示，約有60萬人到期要打第三針。



有市民直言只是為了配合政策而來，仍擔心打疫苗後會出現身體不適，但亦有從事跨境運輸的市民表示，想保護好自己所以已經打到第四針。另亦有市民指因為接種第二針未滿三個月，所以暫時無法接種第三針。



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今早約10時，位於界限街體育館的社區疫苗接種中心頗為冷清，雖然持續有市民到場打針，網上預約系統亦顯示該中心已爆滿，惟現場所見市民入內打針並無須等待。有現場職員表示，該體育館今日預約多，不過是集中在下午時段，通常每日下午兩時半均會出現人龍。該中心的現場即日籌方面，其隊伍亦無人排隊，有長者到場詢問，職員隨即指示他們進入二號體育館即場接種疫苗。

有市民擔心打疫苗副作用 為符合疫苗通行證要求惟有打針

到場接種疫苗的李先生表示，今年4月時已夠時間接種第三針，但當時一直忙於學校功課，擔心打針有副作用影響功課進度，故到近日才前來打針。李先生坦言，疫苗通行證第三階段實施後，去政府場所、回校上課、跟朋友出外食飯，全部都要接種三針，雖然「為打疫苖而苦惱，擔心副作用」，但為了符合疫苗通行證的要求，亦只能前來打針。

市民梁小姐提到，之前接種兩針，反應很大，有發燒、骨痛，情況持續近乎一周，對今日來打第三針並不情願，不過是為了「配合政府，盡社會責任」，故只好來打第三針。

廖先生指打第三針「都係Passport嚟」

另一位市民廖先生則指，打第三針的原因「大家都知」，不少人都只是為了出入某些場所才打針，稱「都係Passport嚟」。被問到若然未來需要接種第四針時會否接種，他表示只能「到時再算」。

有跨境司機主動打第四針 冀加強自身保護

跨境司機張先生表示，今日到場是接種第四針，因為疫情下，身邊很多同事「中招」，但他不曾染疫，笑指「好似我係死淨種咁」，希望接種第四針加強自身保護，同時藉此保護其他人。

廖先生表示，不少人都只是為了出入某些場所才打針。（羅君豪攝）

有市民因第二針未滿三個月未能打第三針 感政府資訊混亂

現場亦有些市民到場後未能接種第三針，其中一位是蘇先生，他因為接種第二針未滿三個月，故未獲安排接種第三針；另一位陳先生亦遇上相同情況，他認為資訊略為混亂，希望政府多加解說。

按現時疫苗通行證的要求，一般市民若在已接種兩劑疫苗，在第三階段未滿六個月，仍可繼續使用疫苗通行證。康復者若在染疫前已接種兩劑疫苗，或康復後未滿半年，暫時均無需再額外接種疫苗。