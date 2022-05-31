每校平均7.1名教師離職　校長：一個教席收一百封求職信現象不再

香港中學校長會去年公布調整結果，指訪問了140間中學，平均每校有32名學生退學、7.1名教師離職。中學校長會主席連鎮邦表示，教師離職及學生退學潮問題嚴重，又指不少教師突然辭職或未放暑假前已辭職，影響學校運作，並稱一個教席幾百封求職信現象不再，學校正努力填補教席空缺，促政府在制度上作出改變，解決青黃不接問題。



中學校長會訪問約140名中學，平均每校有7.1名教師離職。（資料圖片）

近半年教師離職、學生退學情況更嚴重

連鎮邦今早（31日）在電台節目上提到，有關調查曾在12月公布，而近半年情況更見嚴重，整合校長意見，發現主要因四方面導致教師辭職潮，包括社會氣氛、對教育工作者的不尊重及不信任、疫情以及教育政策改變。

教師青黃不接 短期內辭職

他稱教師離職率攀升，會影響學校運作及教育質素，又留意到不同年資的教師流失率都有所增加，強調學校行政及教育經驗均需要時間累積，情況會影響整體教育發展。他指出，以往教師相對能做到接班，惟現時出現不少教師於短期內離職、學期中間要舉家移民、未放暑假已要辭職，青黃不接問題嚴重。

促政府改制度解決教師不足問題

連又指一間學校可能只有一名家政科、音樂科及部份高中選修科教師，突然離職難填補空缺，並稱學校正努力為9月新學年開學做招聘，「但以前一席幾百封求職信情況唔再出現」，冀政府可在制度上作出改變，解決青黃不接問題，亦應加大力度表揚教師。

退學移民帶來音樂椅效應

至於學生方面，他指平均每校32人退學相等於一班學生退學，情況嚴重，調查指當中65%為初中學生、即會影響學校多年，而近60%學生離開香港，讓出的學位亦造成轉校情況，帶來音樂椅效應。

調查指平均每校32名學生退學。（資料圖片）

促政府研中學小班教學

連鎮邦舉例指，認識朋友子女因有學位空缺得以轉讀名校，惟後來因不適應而返回原來學校就讀，故建議家長叩門或轉校時應考慮子女有無足夠能力，與及心理狀態能否適應。他又稱，校長會一直與教育局商討在中學推動小班教學，並指香港教育情況與外國不同，建議當局可展開相關本地研究，是否能提升教育效能。

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