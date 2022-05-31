放寬社交第三階段或煞停　酒吧嘆沒加時難經營：望新政府有新景象

特首林鄭月娥今日（31日）出席行政會議前提到近日酒吧出現群組，因此6月下旬未必可以落實第三階段放寬社交距離措施，多類各處原本期望入場人數及營業時間限制可獲放寬，但如今或成泡影。有酒吧業界指，酒吧按現時的規定營運，營運額只達疫情前的5至6成，業界只能做到收支平衡，直言「賺錢係唔可能」，期望7月1日新特首上任後可迎來放寬。



飲食業人士表示，兩輪放寬後，大部份食肆已回復正常營業，但主做宴會或宵夜的食肆，仍受宴會人數及營業時間限制影響，若政府可以在宴會旺季、即9月至年底放寬宴會人數，能為業界帶來幫助。



▼5月19日，酒吧恢復營業▼



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林鄭3月提復常路線圖 分3個月3階段放寬

特首林鄭月娥早在今年3月提出復常路線圖，在4月21日後分階段用三個月時間解除大部份社交距離措施。首階段放寬於4月21日起生效，包括取消禁跨家庭聚會限制、餐飲處所營業時間放寬至晚上11時59分及四人一枱、並重開健身中心、美容中心等八個表列處所。

而第二階段則在本月19日實施，酒吧、 酒館、夜店、夜總會、麻雀天九等處所重開。部分措施更會提早在本月5日開始實施，包括重開泳池、沙灘，餐飲處所每枱放寬至8人。

▼5月19日 麻雀館關閉逾百日准復業▼



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第三階段原擬再放寬顧客人數上限

至於第三階段，林鄭月娥最初提出復常路線圖時指，會再放寬各處所的顧客人數，但仍要使用安心出行和疫苗通行證，而公眾地方仍會有限聚令和口罩令。

林鄭月娥在本月10日亦曾表示，第三階段可以再放寬的限制不是很多，並稱「再放就放晒架喇」，較審慎的做法是再視乎情況再決定。但隨著今早她見記者時表示，第三階段放寬未必能如其落實，各處所想營業完全復常，似乎仍要等待至少一個月。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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酒吧聯會稱按現時規定 營業額只達疫前5至6成

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，近日連續有兩間酒吧有確診個案出現，市民聽到或會較為緊張，但他認為疫情期間有很多不同地點都有過類似情況，事實上所有處所都有機會有確診者到訪，並出現類似情況。他續強調，業界及政府有密切溝通。

他表示，酒吧按現時的規定營運，即四人一枱，營業時間至凌晨1時59分，酒吧的營業額一般只達疫情前的5至6成，業界只能做到收支平衡，讓員工有工開，坦言「賺錢係唔可能」。

或者到一個臨界點，七一回歸、新特首上任嘅時候，可以有另外一番景象......除咗放寬，新一屆政府或可推全民檢測，爭取與內地通關。 持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁

被問及期望當局於何時再放寬酒吧的營業規定，他表示當局每兩星期公布新一輪社交距離措施，期望兩星期之後或有變化，「或者到一個臨界點，七一回歸、新特首上任嘅時候，可以有另外一番景象。」他表示，除了放寬，新一屆或可推全民檢測，與內地通關。

飲食業指暫擱置放寬無可厚非 惟望宴會人數上限9月上調

就特首林鄭月娥稱6月下旬未必可落實第三階段放寬，稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍坦言於他個人而言，相關安排可接受。他續提到，近日酒吧接連出現群組，當局暫時不放寬亦是無可厚非，業界亦寧可放寬步伐慢些，都不希望疫情有大變化，而要一下收緊現行措施。

黃傑龍又指，兩輪放寬後，大部份食肆已回復正常營業，但主做宴會或宵夜的食肆，仍受宴會人數及營業時間限制影響。「現時宴會人數120人，未必夠用。」黃傑龍表示，若政府可以在宴會旺季、即9月至年底放寬宴會人數，對業界而言有一定幫助，「年尾到過年前，好多（婚嫁）好日子……好多公司、社團都會搞宴會。」

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼

