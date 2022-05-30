強制檢測｜ 涉43處　港島三食肆上榜　涉金鐘名店太古廣場Cova

疫情持續，食物及衞生局今晚（30日）公布強制檢測公告，有43個指明地方上榜，當中有涉及三間位於港島的食肆，分別是西灣河太安樓地下新利記，指明時間是5月25日下午1時半至2時；鰂魚涌康怡廣場南座AEON 3樓板長壽司，指明時間是5月22日上午11時半至下午1時；以及不少「金鐘人、中環友」光顧的金鐘太古廣場2樓Cova Ristorante & Caffe，指明時間是5月22日晚上6時半至9時。



其餘40幢上榜大廈均為住宅，遍布港、九、新界，當中將軍澳天晉 IIIA有兩座上榜，分別是2A及2B座。



▼5月30日 三間納入強檢名單港島食肆▼



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▼5月30日強制檢測公告▼



據食衞局強制檢測公告，港島區方面，分佈中環士丹頓街72號尚賢居、半山區堅道 119-125 號金堅大廈、柴灣峰霞道 8 號景翠苑、赤柱龍欣苑龍駿閣、鰂魚涌英皇道 856 號君豪峰等。

麗港城、天晉 IIIA期有大廈上榜

九龍區方面，有紅磡黃埔花園青樺苑 1 座、紅磡海逸豪園 23 座、藍田麗港城 17 座等；新界區方面，分別有粉嶺碧湖花園 7 座、將軍澳天晉 IIIA期 2A及 2B座、馬鞍山翠擁華庭 5 座等。

▼5月31日流動採樣站▼



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赤柱馬坑龍欣苑增設流動採樣站

當局強調，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

政府明日（31日）將於赤柱馬坑龍欣苑增設流動採樣站，並於6月1日在薄扶林華貴邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼

