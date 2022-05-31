疫苗通行證｜資科辦25港鐵站設支援站　有工友「去唔到餐廳」求助

第三階段疫苗通行證今日（31日）實施，市民需要更新電子針卡，符合規定的顧客方可進入食肆及相關處所。政府資訊科技總監辦公室今日在全港25個港鐵站，設流動支援站協助市民。其中，黃竹坑站今早有數名市民尋求協助，部份因為電子針卡顯示紅碼，亦有部份為申請港康碼。



服務時間為朝九晚六

黃竹坑港鐵站內的流動支援站，今早11時許亦有數名市民查詢、更新電子針卡或申請港康碼。支援站旁設有告示牌，提醒市民可處理與安心出行及港康碼的問題，服務時間為上午9時至下午6時。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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地盤工人：整好咗可以食飯

臨近午饍時間，黃竹坑港鐵站鄰近的地盤，有不少工人外出到食肆堂食。其中，李先生由於只接種兩劑科興疫苗，雖然二月底曾確診，安心出行卻顯示出不得進入堂食的紅碼，因此前往支援站求助，指「去唔到餐廳食飯，頭先買外賣囉」。

惟職員向李先生索取身份證資料，經查核後發現他早已向當局申報，能以康復碼進入食肆，最終實為虛驚一場。他笑說：「好彩阿姐幫我整好咗可以食飯，唔係嘅話入食肆職員話我未打針。」

李先生的安心出行顯示不得堂食的紅碼，因此前往支援站求助。（歐陽德浩攝）

事先申請港康碼避人潮

地盤工人羅先生路過港鐵站時，得悉支援站提供申請港康碼服務，亦立即尋求協助。他稱，兒女均在內地東莞生活，期望開關後北上探望。他認為事先申請港康碼，能避開將來通關後的申請熱潮，指「到時人多可能整唔到，趁𠵱家整定先好啲」。

須注意的是，由於申請港康碼涉及住址證明，避免市民多次往返支援站補交資料，建議先準備個人資料，包括身份證明文件及住址證明。

黃竹坑港鐵站內的流動支援站，有單張講解如何申請港康碼。（歐陽德浩攝）

至於政府開設的25個支援站，遍佈港島、九龍及新界，包括：

1）西營盤、灣仔、筲箕灣、黃竹坑及北角；

2）黃大仙、啟德、牛頭角、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘及何文田；

3）新界：朗屏、上水、烏溪沙、大圍、荃灣西、兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳及調景嶺。

▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼

