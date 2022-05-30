確診大廈｜呈報增175幢　荃灣全．城滙兩幢Grand Yoho一幢有患者

新冠病毒疫情持續，衞生防護中心今日（30日）公布新呈報175幢確診大廈，較昨日少8幢，新界區以81幢佔最多，包括沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍、馬鞍山的泓碧5座、荃灣全．城滙5及8座、元朗Grand Yoho 5 座、東涌海堤灣畔 5 座等。港島區亦有33幢上榜，包括跑馬地詩濤花園、貝沙灣南灣 4 座；九龍則有海逸豪園11及23座、又一居 27 座等。



▼部分新呈報涉確診患者大廈▼



沙田區重災17幢大廈上榜

新界區有81幢住宅大廈有住戶昨日呈報染疫，當中以沙田區以17幢佔最多，包括馬鞍山泓碧 5 座、馬鞍山迎海．星灣 20 座、大圍名城 3 期 3 座等；該區公共屋邨和居屋屋苑，包括恆安邨恆月樓、禾輋邨順和樓、錦豐苑錦荷閣等亦上榜。

在新界其他地區方面，荃灣全．城滙5及8座、元朗Grand Yoho 5 座、東涌海堤灣畔 5 座等亦榜上有名。

▼5月30日公布新呈報171幢確診大廈全名單▼



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黃埔海逸豪園11、23兩座出現確診者

九龍區確診幢大廈遍布深水埗、黃大仙、油尖旺等多區，包括位於黃埔海逸豪園11及23座、九龍塘又一居 27 座、觀塘安泰邨勇泰樓及錦泰樓、黃埔花園青樺苑 1 座、麗晶花園 19 座等。

港島跑馬地詩濤花園、山村臺上榜

至於港島區方面，四區合共有37幢有住戶昨日呈報染疫，包括跑馬地詩濤花園、跑馬地山村臺27號、貝沙灣南灣 4 座、太古城太湖閣及富天閣、金鐘寶樺臺等。

▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼

