確診大廈｜呈報增175幢 荃灣全．城滙兩幢Grand Yoho一幢有患者
撰文：陳栢麟
出版：更新：
新冠病毒疫情持續，衞生防護中心今日（30日）公布新呈報175幢確診大廈，較昨日少8幢，新界區以81幢佔最多，包括沙田威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍、馬鞍山的泓碧5座、荃灣全．城滙5及8座、元朗Grand Yoho 5 座、東涌海堤灣畔 5 座等。港島區亦有33幢上榜，包括跑馬地詩濤花園、貝沙灣南灣 4 座；九龍則有海逸豪園11及23座、又一居 27 座等。
▼部分新呈報涉確診患者大廈▼
沙田區重災17幢大廈上榜
新界區有81幢住宅大廈有住戶昨日呈報染疫，當中以沙田區以17幢佔最多，包括馬鞍山泓碧 5 座、馬鞍山迎海．星灣 20 座、大圍名城 3 期 3 座等；該區公共屋邨和居屋屋苑，包括恆安邨恆月樓、禾輋邨順和樓、錦豐苑錦荷閣等亦上榜。
在新界其他地區方面，荃灣全．城滙5及8座、元朗Grand Yoho 5 座、東涌海堤灣畔 5 座等亦榜上有名。
▼5月30日公布新呈報171幢確診大廈全名單▼
+1
黃埔海逸豪園11、23兩座出現確診者
九龍區確診幢大廈遍布深水埗、黃大仙、油尖旺等多區，包括位於黃埔海逸豪園11及23座、九龍塘又一居 27 座、觀塘安泰邨勇泰樓及錦泰樓、黃埔花園青樺苑 1 座、麗晶花園 19 座等。
港島跑馬地詩濤花園、山村臺上榜
至於港島區方面，四區合共有37幢有住戶昨日呈報染疫，包括跑馬地詩濤花園、跑馬地山村臺27號、貝沙灣南灣 4 座、太古城太湖閣及富天閣、金鐘寶樺臺等。
▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼
+6
封區｜元州邨元盛樓、石圍角邨石翠樓強檢 料明最遲中午解封MIRROR演唱會5.31開售 城市售票網特別安排 十點前已登入將失效珍寶海鮮舫下月告別香港 物色新泊位維修檢查 靜待新經營者房署統計揭有買家Full Pay二手居屋 公開市場非首置買家佔最多增四宗疑BA.2.12.1 三人居康景花園 曾到康怡廣場板長壽司第三針｜入餐廳周二起要符最新疫苗通行證 數個步驟更新電子針卡