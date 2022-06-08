「幾時可以去旅行呀？」疫情兩年多以來，相信大家和身邊不少朋友都曾經帶點無奈地問過這個問題。我過去一個週末與舊同學通電話，大家不約而同提起這件事，我們接近三年沒有登上飛機到外地旅遊，實在是醫學院畢業後、三十多年來未有試過的事。記得幾年前我看過一篇報導，有旅遊網站分析過百個地區的旅客數據，發現每年人均離境旅遊次數最多的，是香港。

撰文：醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



當我們感到生活和工作開始每天重複、了無新意的時候，往往希望放假去旅行。過去，很多探討精神健康或者如何減低壓力的研究都發現，旅行對我們的心理和生理健康都有很多好處。探索新的目的地可以讓我們接觸新的文化，精神上獲得新的衝擊。

記得早前偶然讀到一個外國研究，其中一個重點就是提醒大家安排假期時走遠一點，到外地旅行遠比在本地的酒店住宿(staycation)更有意義。話雖如此，我們也不能坐困愁城，等待疫情過去，乾等下次啟程。我認為，不用看輕假期的減壓功效，關鍵是「抖一抖」(take a break)。

試想想，以前原始人日間打獵「搵食」，到晚上便會圍住營火聚一聚閒聊日常。其實我們每個人都需要休息，短則每日幾次幾分鐘的深呼吸及放空時間；或者放假一天、每週安排一些從未接觸過的新活動；長則是每季安排一段較長的假期，重新傾聽自己內在的感受，所謂「叉電」大概是這個意思。還記得當青山醫院院長時，同事請來正向心理學大師 Tal Ben-Sharhar講書，他提出從壓力恢復過來的三個不同層次，至今仍記憶猶新，都值得大家參考一下。

聽李家仁醫生唱《小明有壓力》都幾減壓！留意下舊同事陳啟泰醫生填的歌，悟出生活智慧，壓力的英文(stressed)倒轉就是甜品美點(desserts)。當我們換個角度，應用正向思維，也許身心也可以逐漸產生變化。日常離不開電子屏幕的朋友，可以下載青山醫院精神健康學院製作的流動應用程式「減壓情識」，跟隨一把很溫柔的聲綫做鬆弛練習，重拾寫日記的習慣，記錄每天開心的點滴。就讓我們在可以隨意去旅行散心之前，多多休息紓壓，並學習應用正向心理學，好好關顧自己的身心。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

