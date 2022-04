五月十二日是一年一度的國際護士節,國際護士會(International Council of Nurses) 早前公布今年的主題「Nurses:A Voice to Lead – Invest in nursing and respect rights to secure global health」。今年的主題強調護士對強化整個醫療衛生系統的重要性,提醒大家要大力支持及投放資源發展護理專業。

近日疫情稍為緩和,正好讓我們有機會回顧過去幾波疫情的經驗,重新審視我們護士同業在抗疫路上擔當的重要角色,並為疫情可能出現反彈或第六波疫情做好準備。而我認為更重要的是,我們要藉此機會向世界各地護士們致敬,特別衷心感謝我們公立醫院同事在過去一段日子緊守崗位,日以繼夜照顧病人,盡顯南丁格爾精神。

撰文:醫院管理局總護理行政經理 潘恩榮



第五波疫情來得又快又急,確診病人數目每天以萬計增加,公立醫院護士面對的挑戰和壓力可說是前所未有,但他們往往不辭勞苦地默默付出,願意為病人多走幾步。而正正因為需要入院治療的病人眾多,除了公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫院管理局傳染病中心,我們還動用到亞博館新冠治療中心及很多新增的社區隔離設施接收病人。

如大家所了解,部分社區治療及隔離設施原本的場地設計並非作醫療用途,對不少前線護士來說,這些都是一些較為陌生的工作環境,他們調派到這些場地工作或提供支援,無論在感染控制、設施運作及照顧病人方面都需要花額外的功夫,但他們都毫無怨言,義無反顧地走到最前線為病人服務。

第五波疫情大量病人入院,公立醫院護士面對的挑戰和壓力可說是前所未有。

面對充滿變數的疫情發展,我們沒有鬆懈,一方面安排檢視各樣硬件配套,另一方面亦積極探討加強調配前線人手的機制。我留意到大家都關注醫護流失的問題,其實我們一直都有監察人手的狀況,並與政府保持溝通。除積極投放資源強化護理專業階梯,好讓護士同事安心留下發展外,各院校近年一直增加護理學生的學額,希望培訓更多新力軍加入我們的團隊。

我知道很多投身護理專業的學生都有服務病人的抱負,今波疫情就有不少學護主動以義工身份幫忙接聽我們的醫療查詢熱線。看見這些準護士盡心盡力地為病人無私付出,實在令我們感到非常鼓舞,也期待更多新血加入我們的護理團隊。

「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事,後世以「杏林」稱頌醫護,四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園,透過文字細數杏林人、杏林事,分享箇中點滴緣由。