澳洲開關．專訪｜澳旅遊局滿腦大計吸港人重遊：冀2025年重回30萬

全球新冠疫情趨緩，不少國家重新開放入境旅遊，其中澳洲早在今年2月21日重開邊境，完成接種兩劑新冠疫苗的旅客入境亦可免隔離。澳洲旅遊局香港區經理譚天慧跟很多港人一樣，已有一段長時間沒去澳洲，她笑言最想念當地清爽的空氣。



譚天慧在2003年沙士時加入澳洲旅遊局，當年那場疫症維持數月，各方面活動恢復得相對快，但今次的新冠疫情竟持續逾兩年，直言「呢個唔係apples to apples（類似的事），係一個全新概念，大家都無諗過咁長。」不過，新冠疫情雖漫長，該局在港推廣澳洲的活動從未間斷，她期望2025年，港人到澳洲的人次可重回2019年逾30萬人次的水平。



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譚天慧憶述在2003年加入該澳洲旅遊局時，當年剛好遇上沙士疫情，但沙士只是維持數月，恢復亦只需數月時間，而現時的新冠疫情持續已逾兩年，兩者是完全不同的事，「呢個唔係apples to apples ，係一個全新概念，大家都無諗過咁長。」

疫情持續逾兩年 澳洲冀恢復旅遊業

澳洲至今年2月21日重開邊境，完成接種兩劑新冠疫苗的旅客可免隔離入境；未接種的人想前往澳洲亦可在網上申請轄免。自4月18日起，旅客入境澳洲更可免持新冠檢測證明。譚天慧說，旅遊業於澳洲很重要，當地旅遊業在疫情下停滯逾兩年，相關安排能鼓勵旅客到澳洲旅遊，展現了澳洲政府「恢復旅遊業嘅態度」。

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大部份地區免戴口罩 免出示疫苗接種紀錄

現時澳洲大部分地區，包括維多利亞州、昆士蘭州、新南威爾士州已進一步放寬社交距離措施，除了在商用飛機、公共交通工具和醫院要配戴口罩，其他場所一律豁免；民眾亦無需在進入場所前掃描二維碼，或出示新冠疫苗接種紀錄。不過，由於各地區會因應疫情調整社交距離措施，旅客在到訪不同地區前，最好先上網查閱最新安排。

旅遊業停滯衍生人手短缺 到景點前宜查詢開放時間

譚天慧續指，當地人相當歡迎外地遊客到訪澳洲，並無太擔心遊客到訪會令為當地疫情生變，「都係一個business as usual（意指縱然情況困難仍一切照常）嘅態度」。不過她坦言疫情下旅遊業的停滯，亦衍生了人手短缺的問題，或影響部份景點或設施的開放時間，建議旅客事前再做資料搜集。

譚天慧指，澳洲恢復開放後，新加坡市場回復得快。（鄭子峰攝）

新加坡市場恢復迅速 主因來往兩地免檢疫、航班足

澳洲恢復開放邊境後，由新加坡到澳洲的旅客大幅上升，據澳洲旅遊局提供的數字，新加坡當地的澳洲機票預訂量已逐漸回復至2019年，即疫情前的水平，今年4月機票預訂量更較2019年同期上升207%。譚天慧表示，相信新加坡市場的回復，是與當地出入境已無需檢疫及航班恢復得快有關。

香港航班回復有推進 料10月會再改善

相較之下，香港的航班恢復的幅度較慢，而航班某程度上亦影響旅客往來，「當你有航班恢復到，就可以帶動旅客往來，呢兩樣因素相扣得好緊要。」不過譚天慧認為本地航空業已在積極部署，她留意到今年3月本港往澳洲的航班，僅恢復至往常的2%，至5月已升到6%，「佢係有推進，唔係大幅，但係起碼係向好嘅一面。」她續指，澳洲航空將於今年10月恢復來往香港及澳洲的直航，相信屆時情況會有改善。

政府4月1日起撤銷英、美等九個國家的禁飛令。（歐嘉樂攝）

期望2025年港人到澳洲人次重回30萬

回顧疫情之前、2019年本港前往澳洲的總人次逾30萬，譚天慧形容是相當不錯的記錄。她期望明年港人前往澳洲的人次可以回升到2019年總人次的44%、即約13.2萬人次，至2025年重返2019年逾30萬人次的水平。

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疫情下持續推廣澳洲 找在澳港人拍攝自駕遊宣傳

疫情期間，澳洲旅遊局在本港推廣澳洲的活動一直持續，如去年9月，澳洲旅遊局聯同澳洲商務投資署與美麗華旅遊，推出多間以澳洲為主題的住宿房間，連同飲食及水療，希望港人可身在香港體驗澳洲。該局亦製作多段8D環迴立體聲音頻，呈現澳洲不同的風景及面貌。

隨着澳洲恢復開放邊境，譚天慧說有香港KOL已前往澳洲拍攝，疫後澳洲的畫面，相信很快可以展示在港人眼前。該局亦有邀請在澳洲的港人拍攝自駕遊的影片，預計今年底會發布，「用香港人角度，用香港廣東話，話畀佢（香港旅客）聽點樣玩澳洲，呢啲又已經準備好。」

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未來着重可持續旅遊及原住民體驗

該局未來的的旅遊重點是可持續旅遊及原住民體驗，港人未來遊澳洲，可以體驗到在自然或野生動物保護區中住宿、與野生動物接觸、邊行山邊聽原住民嚮導分享等行程。而疫情嚴峻時，澳洲人無法外遊，他們在國內旅行的行程亦有望發展成旅遊產品，讓旅客有更多選擇。

旅遊業界做足準備等「㩒掣」

該局今年5月在屯門的黃金海岸酒店舉行澳洲旅遊交易展（Australian Tourism Exchange，ATE），不少本地旅遊業界均有參與，在活動中有機會透過視像通話與澳洲當地的旅遊業界交流，該局亦另設澳洲旅遊專家計劃，希望讓本地業界掌握當地最新的旅遊資訊。譚天慧說，本地旅遊業界已陸陸續續開始做前期工作，「我相信佢哋都已經磨拳擦掌……我相信睇下大家幾時㩒掣。」