珍寶海鮮舫無人接手移離　陳家珮促港府介入支援：唔一定只用錢

香港仔珍寶海鮮舫持有人「香港仔飲食集團」周一（5月30日）表示，由於海洋公園未能找到第三方機構營運，海鮮舫海事牌照將到期，故將把海鮮舫移離香港及尋找新經營者。對於行政長官林鄭月娥昨（5月31日）表示不會以公帑介入珍寶海鮮舫，立法會議員、前南區區議員陳家珮今早（1日）於電台節目稱，政府可考慮豁免三年的牌照續期規定，又期望政府換屆後新設的文化體育及旅遊局能重新活化海鮮舫：「政府介入唔一定要用錢。」



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被認為第二大保育項目 陳家珮：等咗咁耐最終移離感突然

陳家珮在港台《千禧年代》表示，珍寶海鮮舫不僅有歷史價值，更是港人集體回憶，而政府在2020年施政報告宣布推出「躍動港島南」，當時計劃以非牟利方式將海鮮舫重新活化，更被認為是第二大的保育項目，結果「等咗咁耐」最後卻得到寶海鮮舫移離香港消息，感到突然。

她又指，雖説政府表示不打算出資營運珍寶海鮮舫，但她直言「政府介入唔一定要用錢」，相信「有其他方法可以幫手」。不過坦言現在時機較尷尬，因7月1日政府換屆後將成立的文化體育及旅遊局，與現在各司其職的保育文化歷史的相關部門不同，但仍希望新政府部門能重新活化海鮮舫。

陳家珮。（資料圖片）

海鮮舫能推動漁民文化 可參考美利樓及大館保育方案

她補充，不一定要一摸一樣保留海鮮舫，可參考美利樓及大館的做法。她提到，當年賽馬會文物保育有限公司諮詢委員會幫忙進行大館的保育工作，相信海鮮舫也可以與賽馬會商討合作。她指，海鮮舫位處香港仔，亦可藉以推動漁民文化，挖掘本地漁業發展的可能性。

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旅遊界議員姚柏良冀海鮮舫勿一去不返：食海鮮都可以保育

旅遊界立法會議員姚柏良表示，為海鮮舫移離香港感到可惜，希望海鮮舫勿要一去不復返，同時希望能有「白武士」接手。他又指，海鮮舫「唔係單單食海鮮」，並認為「食海鮮都可以做保育、教育推廣」，惟當局未有就此進行細節探討。他建議，可從水路方向思考，發展水上游。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

